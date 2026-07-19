В Китае завершаются 11-летние налоговые льготы для литиевых батарей

Правительство Китая приняло решение официально завершить политику освобождения от потребительского налога на литиевые батареи, действовавшую с 2015 года. Ожидается, что окончание этого 11-летнего льготного периода окажет влияние не только на производителей аккумуляторов, но и на рынок электромобилей во всем мире. Это решение напрямую связано с формированием цен в глобальной автомобильной промышленности. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно данным иксбт.ком, на сегодняшний день средняя цена элементов литий-железо-фосфатных (ЛФП) аккумуляторов оценивается от 0,36 до 0,4 юаня за каждый Вт·ч, а тройных литий-ионных элементов — от 0,55 до 0,6 юаня. Учитывая, что емкость батарей большинства электромобилей составляет от 55 кВт·ч до 100 кВт·ч, а у гибридных автомобилей — от 36 до 55 кВт·ч, новые налоговые ставки станут значительной дополнительной нагрузкой на стоимость машин.

Рост налоговых ставок и цен

Согласно новому порядку, если налоговая ставка будет установлена на уровне 2 процентов, себестоимость одного полностью электрического автомобиля вырастет от 396 до 1200 юаней. Если налоговая ставка достигнет 4 процентов, этот показатель может увеличиться до 2400 юаней (примерно 330 долларов). Для гибридных моделей ожидается, что диапазон роста цен составит от 260 до 1320 юаней.

По мнению экспертов, рост цен из-за потребительского налога составит менее 1 процента от общей стоимости автомобиля. Хотя этот показатель значительно ниже резких колебаний цен на литиевое сырье, он может создать серьезную проблему для производителей. Причина в том, что на автомобильном рынке Китая в настоящее время наблюдается крайне высокая конкуренция и низкий уровень рентабельности.

Новое давление на производителей

В январе-мае текущего года рентабельность производства автомобилей в Китае составила всего 1,5 процента. Многие компании все еще работают в убыток. В таких условиях рост себестоимости даже на несколько сотен юаней является дополнительным финансовым давлением для автогигантов, борющихся с низкой рентабельностью.

Новую налоговую систему планируется внедрять поэтапно:

с 1 сентября 2026 года будет взиматься 2-процентный потребительский налог на безртутные батареи, никель-металл-гидридные и литий-ионные аккумуляторы;

с 1 сентября 2027 года эта налоговая ставка будет повышена до 4 процентов.

Эти изменения неизбежно повлияют и на рынок Узбекистана, так как основная часть ввозимых в нашу страну электромобилей приходится именно на Китай. Рост производственных затрат может отразиться и на экспортных ценах. Однако не исключено, что оптимизация технологических процессов и удешевление лития частично компенсируют эту налоговую нагрузку.