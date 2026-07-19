Ubtech представила Уворлд У1 — первого в мире серийного гуманоидного робота

·30·Технологии
Ubtech представила Уворлд У1 — первого в мире серийного гуманоидного робота

Известная китайская компания Ubtech представила модель Уворлд У1, вызвавшую большой резонанс в мире технологий. Производитель утверждает, что это первый в мире серийный полноразмерный гуманоидный робот. В то время как большинство современных роботов предназначены для промышленных предприятий, модель У1 выделяется тем, что создана для домашнего использования в качестве компаньона. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Ubtech выпустила на рынок несколько модификаций этого устройства. Среди них: У1 Lite, состоящий только из верхней части тела, полноразмерный У1 Pro и версия У1 Ultra с улучшенной динамикой движений. Основная задача роботов — общение с человеком и установление эмоционального контакта; в этом процессе системы AI анализируют взгляд, голос и мимику собеседника.

Технология имитации человеческого облика

Уворлд У1 технически очень сложен. По данным иксбт.ком, робот оснащен 88 сервоприводами, что позволяет ему повторять 90% человеческих движений. Он также способен демонстрировать около 300 микроэмоций, подмигивать и с помощью специального силиконового покрытия имитировать поры и складки на коже человека.

Внешний вид робота предлагается в двух вариантах: мужская модель имеет рост 183 см и вес 42 кг, а женская версия — рост 163 см и вес 35 кг. Инженерам удалось сократить задержку между речью и движением губ до менее чем 20 миллисекунд для обеспечения естественности общения.

Однако во время презентации были замечены и некоторые недостатки. Например, скорость реакции робота на вопросы все еще остается низкой. В ходе тестирования, когда пользователь сказал, что плохо себя чувствует, У1 сделал долгую паузу перед ответом. Это показывает, что процесс принятия решений AI в режиме реального времени еще требует доработки.

Цены и рыночные перспективы

Изначально Ubtech обещала, что эти роботы будут помогать в уходе за пожилыми людьми, играть с детьми и выполнять домашние дела. Но с началом официальных продаж основной акцент был сделан на функции робота-компаньона. Стоимость устройства в зависимости от версии составляет:

  • У1 Lite и базовые модели — от 119 800 юаней (около 17 655 долларов);
  • Высокотехнологичная версия Ultra — до 990 000 юаней (около 145 717 долларов).
Хотя в первый же день продаж было принято более 13 000 заказов, большая их часть приходится на государственные закупки и выставочные площадки. Пока что Уворлд У1 не является полностью автономным, как в научно-фантастических фильмах — он в основном выполняет простые движения на низкой скорости и элементы танца. Тем не менее, этот проект оценивается как первый серьезный шаг к массовому производству гуманоидных роботов для потребительского рынка.

UbtechUworld U1РобототехникаИскусственный ИнтеллектКитайские Технологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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