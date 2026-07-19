Стало известно, что Netflix использовал AI в более чем 300 проектах

Netflix, одна из крупнейших стриминговых платформ в мире, продолжает совершать революционные изменения в киноиндустрии. Согласно последнему отчету компании, технологии генеративного AI на данный момент успешно применялись в процессе создания более 300 фильмов и сериалов. Это позволяет не только сократить производственные расходы, но и подготавливать сложные визуальные сцены в короткие сроки. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Руководство Netflix в отчете по итогам второго квартала особо отметило возможности AI. Сообщается, что данная технология активно участвует практически на всех этапах создания контента — от разработки первоначальной концепции до постпродакшна и финальной визуализации. Это помогает творческим группам воплощать в жизнь идеи, которые раньше казались невозможными.

Сочетание экономии и высокого качества

По данным Иксбт.ком, AI особенно полезен при создании массовых сцен с участием большого количества людей и сложных боевых эпизодов. Если при традиционном методе съемка таких сцен требовала сотен каскадеров, массовки и дорогостоящих декораций, то теперь генеративные технологии значительно удешевляют этот процесс.

Компания также привела конкретные примеры использования этой технологии. В частности, масштабные сцены, созданные с помощью AI, можно увидеть в индийском спортивном сериале Глорй, бразильском мини-сериале Брасил 70: А Сага до Три, а также в документальном проекте об истории США Те Американ Эксперимент. В этих проектах роль технологии в воссоздании исторической атмосферы и изображении массовых мероприятий была неоценима.

Специалисты Netflix отмечают, что без помощи AI некоторые сложные и дорогостоящие сцены в этих проектах пришлось бы полностью вырезать. Технология позволяет не только экономить бюджет, но и повышать качество изображения, а также быстрее доставлять контент зрителям. Это является большим преимуществом на высококонкурентном рынке стриминга.

Эта новость важна и для зрителей из Узбекистана, поскольку увеличение количества качественного контента на платформе Netflix и скорость его выхода напрямую зависят от глобального технологического развития. Ожидается, что в будущем количество фильмов, созданных с помощью AI, будет только расти, что установит новые стандарты в киноиндустрии.