Samsung представила новый проектор Фристйле+ с искусственным интеллектом

Южнокорейский технологический гигант Samsung обновил свою линейку многофункциональных и компактных проекторов. Новая модель Фристйле+, поступившая в продажу на рынке США, привлекает внимание пользователей не только высоким качеством изображения, но и возможностями искусственного интеллекта. Устройство призвано полностью изменить представление о современном домашнем кинотеатре и адаптировано для свободного использования даже вне дома. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Одним из главных преимуществ модели Фристйле+ является способность формировать изображение с разрешением Фулл ХД размером до 100 дюймов. По данным издания иксбт.ком, устройство может работать при подключении к внешнему аккумулятору (Повер Банк) через порт USB-C. Это позволяет свободно использовать его в поездках, кемпингах или местах с ограниченным доступом к электроэнергии.

Искусственный интеллект и интеллектуальные настройки

Проектор нового поколения обогащен технологиями искусственного интеллекта. В частности, он оснащен функцией автоматической 3Д-коррекции трапецеидальных искажений. Это означает, что независимо от угла установки проектора, устройство автоматически подстраивает изображение до прямоугольной формы на стене. Кроме того, система калибровки поверхности и адаптации изображения сохраняет естественную цветопередачу даже на неровных или цветных стенах.

Что касается качества изображения, устройство обладает яркостью 430 ИСО-люмен и поддерживает технологии ПурКолор и ХДР10+. Это обеспечивает четкость деталей и насыщенность цветов даже в темных сценах. Для пользователей такие компактные устройства могут стать удобным решением для просмотра фильмов на большом экране во дворе или во время семейного отдыха.

Звук и программное обеспечение

Особое внимание уделено звуковой системе. Встроенные в Фристйле+ динамики распространяют звук в радиусе 360 градусов. Два пассивных сабвуфера обеспечивают более глубокое звучание низких частот (басов). Если этого недостаточно, технология К-Сймфонй позволяет подключать проектор по Wi-Fi к внешним акустическим системам или саундбарам без проводов.

Устройство работает под управлением фирменной операционной системы Тизен от Samsung. Это предоставляет пользователям следующие возможности:

Прямой доступ ко всем популярным стриминговым сервисам;

Поддержка облачных игровых платформ;

Беспроводная трансляция экрана смартфона или планшета на проектор;

Интеграция с другими умными устройствами через экосистему СмартТингс.

В настоящее время модель Фристйле+ оценивается на рынке США в 1200 долларов. В ближайшем будущем ожидается появление новинки и в других регионах, включая рынки Центральной Азии. Компактность и независимость от стационарного источника питания делают его идеальным выбором не только для развлечений, но и для проведения презентаций.