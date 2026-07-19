Акции TSMC упали на фоне рекордной прибыли

·31·Технологии
Акции TSMC упали на фоне рекордной прибыли

Крупнейший в мире контрактный производитель чипов TSMC объявил о рекордных финансовых результатах по итогам второго квартала 2026 года. Однако, вопреки ожиданиям, акции компании начали падать. Эта ситуация связывается с сомнениями инвесторов относительно окупаемости огромных инвестиций в сферу искусственного интеллекта (AI). Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

За отчетный период выручка TSMC выросла на 36 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 40 миллиардов долларов. Чистая прибыль показала еще более впечатляющий результат — рост на 77 процентов. Несмотря на это, ценные бумаги компании на бирже подешевели на 4 процента. Основной причиной этого называют резкое увеличение расходов на расширение производства.

Цена бума искусственного интеллекта

Согласно данным иксбт.ком, TSMC повысила прогноз капитальных затрат на 2026 год с прежних 52–56 миллиардов долларов до 60–64 миллиардов долларов. Эти средства будут направлены в основном на закупку нового оборудования и развитие инфраструктуры. Участники рынка обеспокоены тем, что на фоне столь крупных затрат реальная прибыль от технологий искусственного интеллекта пока остается неясной.

Эта тенденция затронула не только тайваньского гиганта, но и весь технологический сектор. Индекс Nasdaq 100 упал на 1,4 процента, а индекс полупроводникового сектора снизился почти на 19 процентов от своего исторического максимума. Инвесторы теперь требуют не просто роста доходов, а конкретных доказательств того, когда и в каком виде вернутся триллионы долларов, вложенные в АИ-инфраструктуру.

Главный индикатор рынка

Поскольку TSMC является ключевым партнером по поставке чипов для NVIDIA, Apple и других технологических лидеров, ее состояние считается барометром, отражающим «здоровье» всей индустрии. Несмотря на то, что компания получает большую выгоду от спроса на АИ-чипы, главный вопрос остается открытым: смогут ли заказчики создать новые источники дохода с помощью этих дорогостоящих чипов?

Эта новость важна и для пользователей, так как от смартфонов iPhone до облачных технологий — всё опирается на процессоры, произведенные именно на заводах TSMC. Любое колебание на мировом рынке микросхем неизбежно повлияет на будущие цены на гаджеты и качество технологических услуг.

Подводя итог, можно сказать, что сегодня одного лишь финансового успеха для рынка недостаточно. Инвесторы хотят убедиться, что за шумихой вокруг искусственного интеллекта стоит реальная экономическая эффективность. Дальнейшие шаги таких гигантов, как TSMC, могут определить судьбу этого «АИ-пузыря».

TSMCИскусственный ИнтеллектNVIDIAТехнологииЭкономика
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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