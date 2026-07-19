Новая эра искусственного интеллекта: Куррент AI создает глобальную сеть, доступную для всех

В то время как технологии искусственного интеллекта стремительно развиваются, большая часть населения мира не может воспользоваться этими возможностями из-за языковых барьеров. Некоммерческая организация Куррент AI, стремясь решить эту проблему, приступила к созданию общедоступной инфраструктуры искусственного интеллекта, бесплатной и открытой для всех, подобно Ворлд Виде Веб. Эта инициатива направлена на то, чтобы положить конец гегемонии частных корпораций в мире AI. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Как сообщает издание TechCrunch, проект Куррент AI, основанный Мартином Тисне в феврале 2025 года, уже достиг значительных результатов. В сотрудничестве с подразделением Бхашини правительства Индии организация представила устройство под названием Suno Сутра. Этот карманный гаджет способен предоставлять услуги искусственного интеллекта на 22 языках Индии без подключения к интернету. Это жизненно важно, особенно для работников сельского хозяйства и жителей отдаленных районов, не владеющих английским языком.

От частных интересов к общественным

В настоящее время ведущие системы AI, такие как OpenAI, Google и Anthropic, принадлежат частным компаниям, чья главная цель — получение прибыли. Генеральный директор Куррент AI Айя Бдейр отмечает, что если искусственный интеллект — это технология, способная коренным образом изменить жизнь человечества, то должен существовать его общедоступный и бесплатный аналог. В противном случае половина языков мира окажется под угрозой исчезновения, так как крупные модели в основном опираются на английский язык.

Проект имеет прочную финансовую основу. Правительство Франции выделило 100 миллионов долларов для Куррент AI, а вместе с такими организациями, как Ford Фундатион, МакАртур Фундатион, DeepMind и Salesforce, общая сумма инвестиций достигла 400 миллионов долларов. Айя Бдейр назвала тех, кто внес эти средства, не «инвесторами», а «спонсорами» проекта, поскольку от них не требуется возврата финансовой прибыли.

Миссия по сохранению культурного наследия

Хотя крупные технологические компании (Биг Теч) стремятся сделать свои модели многоязычными, они часто не учитывают местную культуру и контекст. Куррент AI же позволяет местным сообществам сохранять контроль над своими данными. По мнению Бдейр, язык — это не просто средство общения, а мост, передающий знания, традиции и идентичность из поколения в поколение. Если технология не понимает язык, она не сможет сохранить и культуру.

Организация расширяет свою деятельность по следующим направлениям:

Выделение грантов в размере 3,2 миллиона долларов четырем организациям на проекты в области AI;

Запуск чат-бота с открытым исходным кодом на саммите AI фор Гуд в Женеве;

Создание устройств и программного обеспечения с открытым исходным кодом для сообщества разработчиков.

Цель проекта Куррент AI — превратить искусственный интеллект в систему, доступную для всех, как интернет, свободную от ограничений и служащую общественным интересам. Это важный шаг не только в технологическом развитии, но и в сохранении культурного разнообразия в цифровом мире.