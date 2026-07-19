Неправильное размещение станций возобновляемой энергии увеличивает дефицит в 5 раз
Ученые из Массачусетского технологического института (МИТ) установили, что учет будущих изменений климата имеет стратегическое значение при строительстве объектов возобновляемой энергетики. Исследование показывает, что расположение солнечных и ветряных электростанций напрямую влияет на стабильность системы. Если при проектировании опираться только на прошлые погодные данные, то к 2050 году количество случаев дефицита электроэнергии может увеличиться в пять раз. Об этом сообщает Иксбт.ком.
Новая методология, разработанная специалистами МИТ, объединяет метеорологические данные с симуляциями энергетической инфраструктуры. Модель была протестирована на примере декарбонизированных энергосистем в регионах Техас и Новая Англия в США. Результаты показали, что учет климатических прогнозов позволяет повысить устойчивость системы без значительных затрат.
Изменение климата и энергетическая безопасностьВедущий автор исследования, профессор МИТ Мичаел Ховланд, отмечает, что использование будущих погодных моделей при внедрении технологий возобновляемой энергии снижает затраты на адаптацию. Сегодня энергетический сектор находится под двойным давлением: с одной стороны, спрос растет из-за искусственного интеллекта (AI) и электрификации транспорта, а с другой — производство становится зависимым от капризов погоды.
В разработанной учеными модели учитывается одновременное воздействие экстремальных погодных явлений на различные элементы энергосистемы. Например, определенный неблагоприятный климатический период может одновременно снизить генерацию солнечной и ветровой энергии и вызвать резкий рост потребления. Ожидается, что такие комбинированные эффекты станут самым серьезным испытанием для энергосистемы в будущем.
Важность стратегического размещенияСогласно расчетам, в будущих климатических условиях наиболее оптимальные локации для солнечных и ветряных объектов могут кардинально отличаться от мест, выбранных на основе исторических данных. Как отметил один из авторов исследования Киу, вопрос заключается не только в том, сколько мощностей добавить, но и в том, где и когда их разместить. Это актуально и для стран, инвестирующих значительные средства в возобновляемую энергию.
Пока данная методология требует высокоточных дорогостоящих моделей, что создает определенные трудности для операторов энергосистем при ежедневном планировании. Однако ученые МИТ работают над созданием быстрых и более доступных моделей, которые можно будет применять в реальных проектах в будущем. Это послужит обеспечению стабильной работы энергетической инфраструктуры на десятилетия вперед.
Согласно данным иксбт.ком, ожидается, что данное исследование станет важным руководством по минимизации ошибок и рациональному использованию ресурсов в процессе глобального энергетического перехода.
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