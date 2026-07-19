Неправильное размещение станций возобновляемой энергии увеличивает дефицит в 5 раз

·2·Технологии
Неправильное размещение станций возобновляемой энергии увеличивает дефицит в 5 раз

Ученые из Массачусетского технологического института (МИТ) установили, что учет будущих изменений климата имеет стратегическое значение при строительстве объектов возобновляемой энергетики. Исследование показывает, что расположение солнечных и ветряных электростанций напрямую влияет на стабильность системы. Если при проектировании опираться только на прошлые погодные данные, то к 2050 году количество случаев дефицита электроэнергии может увеличиться в пять раз. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Новая методология, разработанная специалистами МИТ, объединяет метеорологические данные с симуляциями энергетической инфраструктуры. Модель была протестирована на примере декарбонизированных энергосистем в регионах Техас и Новая Англия в США. Результаты показали, что учет климатических прогнозов позволяет повысить устойчивость системы без значительных затрат.

Изменение климата и энергетическая безопасность

Ведущий автор исследования, профессор МИТ Мичаел Ховланд, отмечает, что использование будущих погодных моделей при внедрении технологий возобновляемой энергии снижает затраты на адаптацию. Сегодня энергетический сектор находится под двойным давлением: с одной стороны, спрос растет из-за искусственного интеллекта (AI) и электрификации транспорта, а с другой — производство становится зависимым от капризов погоды.

В разработанной учеными модели учитывается одновременное воздействие экстремальных погодных явлений на различные элементы энергосистемы. Например, определенный неблагоприятный климатический период может одновременно снизить генерацию солнечной и ветровой энергии и вызвать резкий рост потребления. Ожидается, что такие комбинированные эффекты станут самым серьезным испытанием для энергосистемы в будущем.

Важность стратегического размещения

Согласно расчетам, в будущих климатических условиях наиболее оптимальные локации для солнечных и ветряных объектов могут кардинально отличаться от мест, выбранных на основе исторических данных. Как отметил один из авторов исследования Киу, вопрос заключается не только в том, сколько мощностей добавить, но и в том, где и когда их разместить. Это актуально и для стран, инвестирующих значительные средства в возобновляемую энергию.

Пока данная методология требует высокоточных дорогостоящих моделей, что создает определенные трудности для операторов энергосистем при ежедневном планировании. Однако ученые МИТ работают над созданием быстрых и более доступных моделей, которые можно будет применять в реальных проектах в будущем. Это послужит обеспечению стабильной работы энергетической инфраструктуры на десятилетия вперед.

Согласно данным иксбт.ком, ожидается, что данное исследование станет важным руководством по минимизации ошибок и рациональному использованию ресурсов в процессе глобального энергетического перехода.

ЭнергетикаMITСолнечная ЭнергияИзменение КлиматаТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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