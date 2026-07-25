Канада выделила 40,5 миллиона долларов на создание микроядерных реакторов для Арктики

·43·Технологии
Канада выделила 40,5 миллиона долларов на создание микроядерных реакторов для Арктики

Правительство Канады запустило крупный проект с целью обеспечения энергетической независимости северных регионов страны и снабжения удаленных территорий стабильным теплом и электроэнергией. В частности, компания Канадиан Стратегик Миссионс Корпоратион (КСМК) получила значительную финансовую поддержку на проектирование микроядерных реакторов, предназначенных для работы в арктических условиях. Об этом сообщает Иксбт.ком, сообщает .

Средства в размере 4,5 миллиона долларов, выделенные агентством ФедДев Онтарио, будут направлены на завершение технических чертежей и создание первого прототипа, работающего на ядерном топливе. Данная инвестиция является частью крупного стратегического пакета правительства Канады на общую сумму 40,5 миллиона долларов, который был распределен между 23 организациями в этой сфере. Об этом сообщает издание иксбт.ком.

Инновационное решение для северных регионов

Доставка традиционного дизельного топлива в такие удаленные регионы с суровым климатом, как Арктика, обходится очень дорого как в материальном, так и в логистическом плане. Ожидается, что микроядерные реакторы кардинально решат эту проблему. Они смогут работать автономно и обеспечивать бесперебойное энергоснабжение объектов как гражданской, так и военной инфраструктуры в течение длительного времени.

Компания КСМК планирует вывести свои разработки на коммерческий рынок к 2030 году. Данная технология формируется на базе существующих исследовательских реакторов Канады, что значительно ускорит процесс сертификации новых устройств и получения разрешений от регулирующих органов.

Энергетика, управляемая из космоса

Проект включает в себя не только энергетические, но и высокотехнологичные решения. КСМК уже подписала меморандум о взаимопонимании с оператором спутниковой связи Телесат. Согласно ему, для дистанционного контроля и управления арктическими микроядерными реакторами будет использоваться группировка низкоорбитальных спутников Лигхтспид.

С помощью этого защищенного канала связи специалисты смогут в реальном времени отслеживать состояние энергетических установок, расположенных за тысячи километров. Это повысит безопасность в регионах с минимальным присутствием человека до наивысшего уровня.

По мнению специалистов, успешная реализация этой технологии в будущем может найти применение и в других странах для удаленных и труднодоступных регионов. Средства, выделенные правительством Канады, имеют решающее значение для перехода проекта от теоретической стадии к этапу практической демонстрации.

КанадаАрктикаЭнергетикаЯдерные ТехнологииИнновации
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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