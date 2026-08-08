Энтузиаст направил воду прямо на кристалл GeForce RTX 2060

·151·Технологии
Энтузиаст направил воду прямо на кристалл GeForce RTX 2060

Согласно данным иксбт.ком, технологический энтузиаст под ником ТрашБенч провёл крайне опасный и необычный эксперимент с видеокартой GeForce RTX 2060. Он отказался от стандартного радиатора и традиционного водоблока, направив охлаждающую жидкость непосредственно на работающий кристалл GPU, благодаря чему ему удалось резко снизить температуру. Об этом иксбт.ком сообщает .

Выяснилось, что эксперимент проводился в несколько этапов. Сначала моддер испытал идею на неисправной плате RTX 3060. Вокруг открытого кристалла установили специальный пластиковый блок, напечатанный на 3Д-принтере, а его основание тщательно герметизировали с помощью эпоксидного клея.

На начальных этапах конструкция протекала, поэтому для решения проблемы герметичности герметизирующий состав пришлось несколько раз дорабатывать. После успешных испытаний аналогичную конструкцию протестировали и на GeForce ГТКс 980.

Результаты эксперимента и эффективность

Основной и полноценный тест провели на полностью исправной видеокарте GeForce RTX 2060, что позволило сравнить эффективность нового метода с обычными решениями. В тесте Унигине Хеавен видеокарта со штатным заводским радиатором нагревалась примерно до 70 градусов.

На следующем этапе установили традиционную систему жидкостного охлаждения с радиатором на 360 миллиметров, и температура снизилась до 36 градусов. Затем радиатор и обычный водоблок полностью убрали, обеспечив подачу воды насосом из резервуара непосредственно на работающую поверхность GPU.

В результате температура ядра снизилась до 28 градусов, а температура самой горячей точки составила всего 41 градус. Таким образом, непосредственный контакт жидкости с кристаллом оказался примерно на 42 градуса эффективнее стандартного охлаждения по температуре ядра и на 8 градусов эффективнее системы с радиатором на 360 миллиметров.

Испытания на других устройствах и риски

ТрашБенч также повторил аналогичный эксперимент с процессором Intel Коре и5-7600К, однако подача воды непосредственно на процессор не превзошла обычную систему жидкостного охлаждения. Это показало, что эффективность метода зависит от конкретного чипа и используемой конструкции.

По словам специалистов, такая схема совершенно непригодна для обычных пользователей. Поскольку жидкость непосредственно контактирует с кристаллом, подложкой, памятью и другими компонентами, даже малейшая неисправность или утечка может мгновенно вывести из строя видеокарту и всю систему.

Тем не менее эксперимент наглядно показал, где проходят пределы жидкостного охлаждения. Чем ближе жидкость находится к источнику тепла, тем эффективнее отвод энергии от кремниевого кристалла.

GeForce RTX 2060Жидкостное ОхлаждениеGPUМоддингЭксперимент
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Samsung Galaxy З Фолд 8 прошёл испытание на прочностьSamsung Galaxy З Фолд 8 прошёл испытание на прочностьСегодня, 14:28Автор ТрашБенч собрал игровой компьютер из сетевого накопителя ЗимаКубе 2Автор ТрашБенч собрал игровой компьютер из сетевого накопителя ЗимаКубе 2Сегодня, 13:53Intel готовит сверхмощную графику для процессоров Nova Лаке-СIntel готовит сверхмощную графику для процессоров Nova Лаке-ССегодня, 13:21Меизу выпустила новое зарядное устройство Пандаер ПТК16 мощностью 80 ваттМеизу выпустила новое зарядное устройство Пандаер ПТК16 мощностью 80 ваттСегодня, 12:26Смартфон iQOO Z11 представлен на официальных изображенияхСмартфон iQOO Z11 представлен на официальных изображенияхСегодня, 11:52OnePlus покидает европейский рынок и раздаёт пользователям подаркиOnePlus покидает европейский рынок и раздаёт пользователям подаркиСегодня, 06:54
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
Энергетическая революция: в продажу поступили новые натрий-ионные аккумуляторы со сроком службы 25 лет
Энергетическая революция: в продажу поступили новые натрий-ионные аккумуляторы со сроком службы 25 лет