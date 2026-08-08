Энтузиаст направил воду прямо на кристалл GeForce RTX 2060

Согласно данным иксбт.ком, технологический энтузиаст под ником ТрашБенч провёл крайне опасный и необычный эксперимент с видеокартой GeForce RTX 2060. Он отказался от стандартного радиатора и традиционного водоблока, направив охлаждающую жидкость непосредственно на работающий кристалл GPU, благодаря чему ему удалось резко снизить температуру. Об этом иксбт.ком сообщает .

Выяснилось, что эксперимент проводился в несколько этапов. Сначала моддер испытал идею на неисправной плате RTX 3060. Вокруг открытого кристалла установили специальный пластиковый блок, напечатанный на 3Д-принтере, а его основание тщательно герметизировали с помощью эпоксидного клея.

На начальных этапах конструкция протекала, поэтому для решения проблемы герметичности герметизирующий состав пришлось несколько раз дорабатывать. После успешных испытаний аналогичную конструкцию протестировали и на GeForce ГТКс 980.

Результаты эксперимента и эффективность

Основной и полноценный тест провели на полностью исправной видеокарте GeForce RTX 2060, что позволило сравнить эффективность нового метода с обычными решениями. В тесте Унигине Хеавен видеокарта со штатным заводским радиатором нагревалась примерно до 70 градусов.

На следующем этапе установили традиционную систему жидкостного охлаждения с радиатором на 360 миллиметров, и температура снизилась до 36 градусов. Затем радиатор и обычный водоблок полностью убрали, обеспечив подачу воды насосом из резервуара непосредственно на работающую поверхность GPU.

В результате температура ядра снизилась до 28 градусов, а температура самой горячей точки составила всего 41 градус. Таким образом, непосредственный контакт жидкости с кристаллом оказался примерно на 42 градуса эффективнее стандартного охлаждения по температуре ядра и на 8 градусов эффективнее системы с радиатором на 360 миллиметров.

Испытания на других устройствах и риски

ТрашБенч также повторил аналогичный эксперимент с процессором Intel Коре и5-7600К, однако подача воды непосредственно на процессор не превзошла обычную систему жидкостного охлаждения. Это показало, что эффективность метода зависит от конкретного чипа и используемой конструкции.

По словам специалистов, такая схема совершенно непригодна для обычных пользователей. Поскольку жидкость непосредственно контактирует с кристаллом, подложкой, памятью и другими компонентами, даже малейшая неисправность или утечка может мгновенно вывести из строя видеокарту и всю систему.

Тем не менее эксперимент наглядно показал, где проходят пределы жидкостного охлаждения. Чем ближе жидкость находится к источнику тепла, тем эффективнее отвод энергии от кремниевого кристалла.