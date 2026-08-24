В Китае создали робота, способного заменить лошадь

Китайский ДаксАИ стартап представил четвероногого робота, на котором можно передвигаться верхом. Киджи Кс1 Новое устройство по внешнему виду и способу передвижения напоминает увеличенную моторизированную робособаку.

По данным производителя, робот способен нести до 300 кг груза. Его максимальная скорость составляет 9,6 км/ч, а после одной полной зарядки он может преодолеть расстояние до 40 км.

Видео с демонстрацией робота распространилось в социальных сетях и вызвало большой интерес у пользователей. Особое внимание привлек тот факт, что он адаптирован для перевозки человека.

Способен передвигаться по сложной местности

Представители ДаксАИ подчеркивают, что Киджи Кс1 не ограничивается только ровными дорогами. Робот может самостоятельно передвигаться в сложных условиях, включая крутые склоны, грязь и гравий.

По этой причине разработчики рассматривают возможность его использования в будущем в качестве транспортного средства. Планируется, что робот будет применяться для перевозки тяжелых грузов, передвижения в труднодоступных районах и проведения различных спасательных операций.

Новая технология вызвала неоднозначную реакцию в соцсетях. В то время как одни пользователи высоко оценили возможности робота, другие отнеслись к нему с юмором. В частности, один из пользователей Reddit «Это второй случай в истории, когда обычная лошадь устарела из-за развития технологий», — пошутил он.

Таким образом, представленный в Китае Киджи Кс1 вызывает интерес не только как новая разработка в области робототехники, но и как необычное транспортное средство, которое в будущем может быть использовано для перевозки тяжелых грузов и передвижения по сложной местности.