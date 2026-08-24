В каких странах iPhone 17 Pro продается дороже и дешевле всего

Хотя компания Apple объявляет базовые цены на свои новые смартфоны на официальных презентациях, конечные цифры для покупателей в разных точках мира существенно различаются. Из-за таможенных пошлин, местных налогов и логистических затрат цена одной модели в некоторых странах возрастает более чем в два раза.

Висуал Капиталист издание Deutsche Bank основываясь на аналитических данных iPhone 17 Pro (256 GB) опубликовало глобальный рейтинг стоимости флагмана по странам мира.

Самый дорогой рынок в мире: Турция — абсолютный лидер

В рейтинге с самым высоким показателем цены Турция заняла первое место:

Турция — 2592 доллара: 20-процентный налог на добавленную стоимость (НДС), специальный потребительский налог и огромные государственные пошлины за регистрацию ИМЭИ-кода увеличили стоимость устройства более чем вдвое;

Бразилия — 2260 долларов: Заняла второе место из-за жестких импортных пошлин;

Египет — 1872 доллара: Замкнул тройку самых дорогих рынков;

По Европе: Среди стран европейского континента страной, где iPhone 17 Pro продается дороже всего, указана Венгрия .

В какой стране iPhone 17 Pro самый дешевый?

Согласно результатам сравнения, были определены страны, где новый флагман можно приобрести по самой доступной цене:

Япония — 1121 доллар: Признана самым дешевым рынком в мире;

США — 1181 доллар: Вторая самая низкая цена;

Южная Корея — 1181 доллар: Сохраняется та же цена, что и в США.

Таким образом, разница между самым дорогим (Турция) и самым дешевым (Япония) рынками в мире составляет 1471 доллар . То есть на деньги, потраченные на один смартфон в Турции, в Японии можно приобрести 2 iPhone 17 Pro.

Сравнение цен и ситуация на российском рынке

Рейтинг стран Цена iPhone 17 Pro (256 GB) Особенности рынка Турция 2592 $ Самый дорогой (высокие налоги и сборы) Бразилия 2260 $ Высокие импортные пошлины Египет 1872 $ В тройке лидеров Россия (М.Видео) ~1562 $ (132 990 руб.) Параллельный импорт (неофициальный) США / Южная Корея 1181 $ В числе самых доступных цен Япония 1121 $ Самый дешевый рынок в мире

Поскольку продукция Apple официально не продается в России, она не была включена в общий список, однако через механизмы параллельного импорта в сетях «М.Видео» данная модель предлагается примерно за 1562 доллара (132 990 руб.).

Разница в ценах, помимо политики Apple, напрямую связана с национальным налоговым законодательством каждой страны, логистическими цепочками и конфигурациями СИМ-карт (в некоторых странах только еСИМ).