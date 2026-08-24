В каких странах iPhone 17 Pro продается дороже и дешевле всего
Хотя компания Apple объявляет базовые цены на свои новые смартфоны на официальных презентациях, конечные цифры для покупателей в разных точках мира существенно различаются. Из-за таможенных пошлин, местных налогов и логистических затрат цена одной модели в некоторых странах возрастает более чем в два раза.
Висуал Капиталист издание Deutsche Bank основываясь на аналитических данных iPhone 17 Pro (256 GB) опубликовало глобальный рейтинг стоимости флагмана по странам мира.
Самый дорогой рынок в мире: Турция — абсолютный лидер
В рейтинге с самым высоким показателем цены Турция заняла первое место:
Турция — 2592 доллара: 20-процентный налог на добавленную стоимость (НДС), специальный потребительский налог и огромные государственные пошлины за регистрацию ИМЭИ-кода увеличили стоимость устройства более чем вдвое;
Бразилия — 2260 долларов: Заняла второе место из-за жестких импортных пошлин;
Египет — 1872 доллара: Замкнул тройку самых дорогих рынков;
По Европе: Среди стран европейского континента страной, где iPhone 17 Pro продается дороже всего, указана Венгрия .
В какой стране iPhone 17 Pro самый дешевый?
Согласно результатам сравнения, были определены страны, где новый флагман можно приобрести по самой доступной цене:
Япония — 1121 доллар: Признана самым дешевым рынком в мире;
США — 1181 доллар: Вторая самая низкая цена;
Южная Корея — 1181 доллар: Сохраняется та же цена, что и в США.
Таким образом, разница между самым дорогим (Турция) и самым дешевым (Япония) рынками в мире составляет 1471 доллар . То есть на деньги, потраченные на один смартфон в Турции, в Японии можно приобрести 2 iPhone 17 Pro.
Сравнение цен и ситуация на российском рынке
Рейтинг стран
Цена iPhone 17 Pro (256 GB)
Особенности рынка
Турция
2592 $
Самый дорогой (высокие налоги и сборы)
Бразилия
2260 $
Высокие импортные пошлины
Египет
1872 $
В тройке лидеров
Россия (М.Видео)
~1562 $ (132 990 руб.)
Параллельный импорт (неофициальный)
США / Южная Корея
1181 $
В числе самых доступных цен
Япония
1121 $
Самый дешевый рынок в мире
Поскольку продукция Apple официально не продается в России, она не была включена в общий список, однако через механизмы параллельного импорта в сетях «М.Видео» данная модель предлагается примерно за 1562 доллара (132 990 руб.).
Разница в ценах, помимо политики Apple, напрямую связана с национальным налоговым законодательством каждой страны, логистическими цепочками и конфигурациями СИМ-карт (в некоторых странах только еСИМ).
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