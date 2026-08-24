В каких странах iPhone 17 Pro продается дороже и дешевле всего

·667·Технологии
В каких странах iPhone 17 Pro продается дороже и дешевле всего

Хотя компания Apple объявляет базовые цены на свои новые смартфоны на официальных презентациях, конечные цифры для покупателей в разных точках мира существенно различаются. Из-за таможенных пошлин, местных налогов и логистических затрат цена одной модели в некоторых странах возрастает более чем в два раза.

Висуал Капиталист издание Deutsche Bank основываясь на аналитических данных iPhone 17 Pro (256 GB) опубликовало глобальный рейтинг стоимости флагмана по странам мира.

Самый дорогой рынок в мире: Турция — абсолютный лидер

В рейтинге с самым высоким показателем цены Турция заняла первое место:

  • Турция — 2592 доллара: 20-процентный налог на добавленную стоимость (НДС), специальный потребительский налог и огромные государственные пошлины за регистрацию ИМЭИ-кода увеличили стоимость устройства более чем вдвое;

  • Бразилия — 2260 долларов: Заняла второе место из-за жестких импортных пошлин;

  • Египет — 1872 доллара: Замкнул тройку самых дорогих рынков;

  • По Европе: Среди стран европейского континента страной, где iPhone 17 Pro продается дороже всего, указана Венгрия .

В какой стране iPhone 17 Pro самый дешевый?

Согласно результатам сравнения, были определены страны, где новый флагман можно приобрести по самой доступной цене:

  • Япония — 1121 доллар: Признана самым дешевым рынком в мире;

  • США — 1181 доллар: Вторая самая низкая цена;

  • Южная Корея — 1181 доллар: Сохраняется та же цена, что и в США.

Таким образом, разница между самым дорогим (Турция) и самым дешевым (Япония) рынками в мире составляет 1471 доллар . То есть на деньги, потраченные на один смартфон в Турции, в Японии можно приобрести 2 iPhone 17 Pro.

Сравнение цен и ситуация на российском рынке

Рейтинг стран

Цена iPhone 17 Pro (256 GB)

Особенности рынка

Турция

2592 $

Самый дорогой (высокие налоги и сборы)

Бразилия

2260 $

Высокие импортные пошлины

Египет

1872 $

В тройке лидеров

Россия (М.Видео)

~1562 $ (132 990 руб.)

Параллельный импорт (неофициальный)

США / Южная Корея

1181 $

В числе самых доступных цен

Япония

1121 $

Самый дешевый рынок в мире

Поскольку продукция Apple официально не продается в России, она не была включена в общий список, однако через механизмы параллельного импорта в сетях «М.Видео» данная модель предлагается примерно за 1562 доллара (132 990 руб.).

Разница в ценах, помимо политики Apple, напрямую связана с национальным налоговым законодательством каждой страны, логистическими цепочками и конфигурациями СИМ-карт (в некоторых странах только еСИМ).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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