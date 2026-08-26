Опубликованы рендеры Samsung Galaxy S27 Ultra

В интернете появились первые высококачественные рендеры Galaxy S27 Ultra, будущего флагмана компании Samsung. Эти изображения, представленные изданием АндроидХеадлинес совместно с известным инсайдером OnLeaks, раскрыли значительные изменения во внешнем виде нового устройства. Утечка привлекла серьезное внимание энтузиастов технологий и аналитиков, вызвав обсуждение новых дизайнерских тенденций на рынке флагманских смартфонов. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Новый подход к камере и дизайн «плато»

Согласно данным иксбт.ком, самым главным и заметным изменением модели Galaxy S27 Ultra стал блок камер на задней панели. Вместо ранее применявшихся отдельных вертикально расположенных объективов, в верхней части корпуса устройства появилась широкая выступающая площадка — своеобразное «плато». Хотя специфическое расположение объективов осталось в стиле Samsung, по общей концепции это решение напоминает дизайн последних флагманов Google и Apple.

По мнению экспертов, такая увеличенная выступающая часть может предоставить инженерам дополнительное внутреннее пространство. Это место пригодится для расширения возможностей камер, установки более эффективной системы охлаждения и размещения компонентов беспроводной зарядки. В то же время, основываясь на опубликованных рендерах, можно сказать, что один из телеобъективов останется относительно небольшого размера.

Размеры корпуса и судьба С Пен

По информации OnLeaks, общие габариты корпуса Galaxy S27 Ultra практически не изменятся по сравнению с предыдущим поколением. Размеры смартфона составят примерно 163,76 × 78,25 × 7,97 мм. Для сравнения, прошлогодний Galaxy S26 Ultra имел размеры 163,6 × 78,1 × 7,9 мм, разница составляет лишь доли миллиметра.

Однако в области блока основной камеры наблюдается совершенно иная картина. С учетом выступа камеры общая толщина смартфона достигает примерно 12,53 мм. Это означает, что блок камеры выступает над основным корпусом почти на 4,56 мм. Передняя часть осталась без изменений, общая форма корпуса и дисплея сохранилась такой же, как у предыдущего флагмана.

Также на своем месте остался популярный среди пользователей стилус С Пен. Специальный слот для него по-прежнему присутствует, что показывает, что Samsung не отказалась от своей фирменной особенности. В сравнительных изображениях, представленных АндроидХеадлинес, также отмечается, что модель Samsung Galaxy S27 Ultra очень похожа на Honor 600 Pro.