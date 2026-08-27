Apple закрыла способ установки удаленных приложений на iPhone

·24·Технологии
Apple закрыла способ установки удаленных приложений на iPhone

Компания Apple заблокировала популярный способ восстановления и переноса на устройства iPhone приложений, ранее удаленных из магазина App Store. Это ограничение серьезно повлияло на работу иМазинг и других сторонних инструментов, создав определенные трудности для пользователей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Ссылаясь на массовые жалобы пользователей на портале «Код.ру» и форуме 4ПДА, сообщается, что проблемы начали наблюдаться с 20 августа текущего года. Данная ситуация затронула не только программу иМазинг, но и работу аналогичных альтернативных инструментов, таких как ипа_довнлоадер и 3уТулс.

Технические причины и ошибки сервера

По объяснениям специалистов, основная неисправность возникает при попытке получить установочный файл приложения в формате ИПА из личной «Медиатеки» пользователя. При этом серверы Apple возвращают ошибку ХТТП 403, не разрешая загрузку программы.

Согласно имеющимся данным, компания деактивировала старые токены авторизации, на которых основывался этот механизм, и отозвала соответствующие сертификаты. В результате серверная сторона напрямую отклоняет запросы на получение приложений, удаленных из магазина.

Трудности, с которыми сталкиваются пользователи

Из-за введения данных ограничений восстановить ранее удаленные банковские приложения и другие программы привычными удобными способами больше не представляется возможным. К тому же, даже ранее сохраненный ИПА-файл не всегда решает проблему.

Специалисты отмечают, что для установки приложений на другое устройство iPhone требуется действующая цифровая подпись. После отзыва соответствующих сертификатов старый метод переноса утратил свою силу и фактически перестал работать.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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