В смартфонах Google Pixel 11 Pro ослабла вспышка из-за новой функции

Владельцы новых смартфонов Google Pixel 11 Pro столкнулись с неожиданным техническим дефектом. По данным специалистов издания 9то5google, из-за нового элемента подсветки ХиЛигхт на задней панели устройства фонарик и вспышка смартфона оказались значительно слабее по сравнению с моделями предыдущего поколения. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Известно, что в современных флагманских гаджетах дополнительные элементы освещения и дизайна играют важную роль. Компания Google также внедрила функцию ХиЛигхт в новые устройства. Однако текущие тесты показывают, что данная инновация вызывает некоторые неудобства при практическом использовании.

Влияние функции ХиЛигхт

Исследователи отмечают, что мощность фонарика новых моделей значительно ниже, чем у предыдущих флагманов. В частности, при сравнении с некоторыми смартфонами конкурентов разница оказалась весьма существенной. На фотографиях это может быть не так заметно, но в реальной жизни, по мере увеличения расстояния до объекта, нехватка яркости становится очевидной.

Специалисты объясняют, что причиной такой ситуации стало конструктивное решение. Специальное стекло, закрывающее светодиод для реализации функции ХиЛигхт, фактически выполняет роль рассеивателя. В результате световой поток не концентрируется, а рассеивается, из-за чего мощность освещения падает.

На самом деле, чтобы предотвратить эту проблему, инженерам следовало выделить отдельный светодиод для элемента ХиЛигхт. В текущей же ситуации попытка одного элемента выполнять две функции, по-видимому, ограничила его основные возможности.

Трудности в повседневной жизни

Для многих пользователей в эпоху современных камер использование вспышки могло отойти на второй план. Многие снимки получаются качественными и без дополнительного освещения благодаря AI.

Однако обычный фонарик остается необходимой функцией, которая часто выручает в повседневной жизни. Несомненно, слабость фонарика создает определенные неудобства пользователям при поиске вещей в темной комнате или во время прогулок вечером.