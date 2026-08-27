Реал Мадрид одержал уверенную победу над Реал Сосьедадом

·32·Спорт
Реал Мадрид одержал уверенную победу над Реал Сосьедадом

В очередном туре испанской Ла Лиги «Реал Мадрид» на своем поле одержал крупную победу над «Реал Сосьедадом» со счетом 4:1, укрепив свои позиции в турнирной таблице. Как сообщает Goal.com, этот матч стал вечером личных рекордов для нападающего хозяев Килиана Мбаппе, которому удалось оформить хет-трик в ворота соперника. Об этом сообщает Goal.com.

Открыв счет перед самым перерывом, Мбаппе во втором тайме еще дважды записал свою фамилию на табло. После этого хет-трика общее количество результативных действий француза в составе «королевского клуба» достигло 101. На данный момент футболист забил 89 голов и отдал 12 результативных передач в футболке команды.

Доминирование Джуда Беллингема в полузащите

В то время как Мбаппе сосредоточился на голах, английский полузащитник Джуд Беллингем стал творческим двигателем в центре поля. Выполнив передачи с точностью 95 процентов, Беллингем доставил мяч партнерам 40 раз из 42 попыток. Он отдал две ключевые голевые передачи, подготовив почву для второго и третьего голов команды.

Беллингем полностью контролировал центр поля до замены на 77-й минуте. Результат молодого полузащитника, совершившего 11 результативных действий в последних 10 матчах, еще раз доказал, насколько он важен для команды под руководством главного тренера Жозе Моуринью.

Винисиус Жуниор и спокойствие тренера

Винисиус Жуниор, ставший автором третьего гола, отправил мяч в сетку с близкого расстояния, лишив соперника всех надежд. Бразильский вингер, неустанно работавший на левом фланге, также стал автором голевой передачи на последний гол Мбаппе. В конце матча Винисиус, будучи замененным, обнялся с главным тренером Жозе Моуринью, искренне празднуя победу.

Для португальского специалиста, находившегося под давлением после тяжелой победы со счетом 2:1 в первом туре, этот крупный успех принес большое облегчение. Благодаря этому результату «Реал Мадрид» захватил лидерство на старте сезона, доведя количество очков до шести.

Впереди команду ждут новые матчи, и «Реал Мадрид» примет на своем поле «Малагу». По мнению экспертов, Килиан Мбаппе, находящийся в отличной спортивной форме, и Джуд Беллингем, управляющий игрой, представляют серьезную угрозу для соперников, и команда стремится продолжить свою победную серию.

Реал МадридКилиан МбаппеДжуд БеллингемЛа ЛигаЖозе Моуринью
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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