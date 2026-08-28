«Барселона» обыграла «Атлетик» и сохранила лидерство

В рамках Ла Лиги «Барселона» на своем поле обыграла «Атлетик» со счетом 2:0. Название стадиона в матче не указано. Каталонцы забили по голу в каждом из таймов: на 37-й минуте Рафинья открыл счет, а на 82-й минуте Фермин Лопес забил второй гол команды.

По ходу матча «Барселона» значительно превзошла соперника по владению мячом и количеству атак. Команда нанесла 20 ударов, 10 из которых пришлись в створ ворот. «Атлетик» ограничился 4 ударами и не смог нанести ни одного точного удара.

Существует также большая разница в владении мячом: «Барселона» зафиксировала 72 процента, а «Атлетик» — 28 процентов. Хозяева также были лучше по передачам: «Барселона» выполнила 593 паса, а «Атлетик» — 265. Точность передач составила 92 и 76 процентов соответственно.

По нарушениям правил у «Барселона» зафиксировано 13 фолов, а у «Атлетика» — 6. Желтых карточек у хозяев было 1, а у гостей — 2. Красные карточки не показывались. Офсайды завершились со счетом 8:5, а угловые — 12:5 в пользу «Барселоны».

После этой победы «Барселона» набрала 6 очков после 2 матчей и занимает первое место в турнирной таблице. Разница мячей команды составляет 7:0.