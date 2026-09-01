Apple покидает еще один легендарный топ-менеджер Фил Шиллер

В технологическом мире происходят крупные кадровые перестановки: один из самых известных руководителей Apple, стоявший у истоков создания iPhone и App Store, Фил Шиллер уходит из операционного управления. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, 66-летний ветеран перестанет руководить магазином App Store и организацией презентаций компании. Это изменение знаменует собой завершение еще одной важной эпохи в истории технологического гиганта. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Хотя Apple не делала официальных заявлений по этому поводу, Шиллер сохранит свой почетный статус Apple Феллов и продолжит работать над некоторыми отдельными проектами, детали которых не разглашаются. Однако внутри компании этот шаг расценивается как очередной важный этап на пути к окончательному выходу на пенсию. Шиллер работал в Apple со времен Стива Джобса и является одним из тех, кто оставил огромный след в развитии бренда.

Кому перейдет управление App Store и мероприятиями?

После ухода Фила Шиллера, который десятилетиями отвечал за презентации и маркетинг продуктов Apple, его обязанности распределяются между другими руководителями. В частности, популярный App Store теперь переходит под контроль главы сервисного подразделения компании Эдди Кью. Непосредственным операционным управлением магазином будет заниматься Карсон Оливер, который будет отчитываться напрямую Кью. Также в сферу его ответственности вошли альтернативные магазины приложений и сервис Apple Аркаде.

Деятельность Шиллера в App Store не ограничивалась лишь формальным руководством. Он принимал активное участие в принятии решений по самым спорным приложениям, общении с разработчиками, а также в процессах изменения правил магазина и комиссий на фоне новых законов и крупных судебных процессов. Особенно велика была его роль в сложных и громких судебных разбирательствах с Эпик Гамес, длившихся годами.

Презентации и перспективы будущего

Также Фил Шиллер передает управление командой по организации презентаций Apple и корпоративных мероприятий, ставших для него родными, другому специалисту. Эту должность займет Нола Вайнштейн, работавшая заместителем Шиллера с 2023 года. Уход Шиллера является для компании своего рода переходным периодом, и ожидается, что молодые руководители продолжат традиции, заложенные «старой школой».

Напомним, что Фил Шиллер проработал в Apple десятилетия, принимая непосредственное участие в выводе на рынок многих поколений iPhone, iPad, иПод и компьютеров Мак. Основавший вместе со Стивом Джобсом App Store, Шиллер до 2020 года занимал должность старшего вице-президента по маркетингу, после чего сосредоточил свое внимание исключительно на магазине приложений и корпоративных мероприятиях.