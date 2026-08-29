Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)

·2·Технологии
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)

На стыке индустрии одежды и высоких технологий зафиксирована очередная вирусная сенсация. Известный американский бренд ХеркЛеон, несколько лет назад пошумевший своим самоочищающимся нижним бельем, на этот раз представил публике новое изобретение, удивившее весь мир.

Инновационный продукт компании пятого поколения — футболка ХеркШирт В5.0не издает неприятных запахов и не теряет своей свежести даже при ношении более месяца, даже в знойные летние дни и в условиях активного потоотделения.

7 специальных компонентов: Как работает эта технология?

Эта новинка, многим кажущаяся чудом или «алхимией», имеет научное обоснование. Компания не просто нанесла наноматериалы на поверхность ткани, а вплела их непосредственно в волокна. Для этого было использовано 7 отдельных элементов:

  • Медь и серебро: полностью пресекают размножение бактерий и микроорганизмов, вызывающих неприятный запах;

  • Цинк: нейтрализует резкие серные соединения, образующиеся во время активного потоотделения;

  • Золото и 2 специальных секретных компонента: обеспечивают сохранение эластичности, прочности и антибактериальных свойств ткани на долгие годы;

  • Вулканический пепел: выполняет функцию уникальной микропористой «губки», впитывая избыточную влагу и посторонние запахи из внешней среды.

Выбор цен, цветов и моделей

Согласно деталям проекта, вызвавшего большой интерес на краудфандинговой платформе Кикстартер, благодаря редкой стирке этот продукт прослужит намного дольше, чем 7 обычных футболок:

  • Версия Премиум В5.0 ($79): позволяет использовать ее без стирки более месяца. Первоначально поступит в продажу только в черном цвете, позже будут представлены темно-синий, бордовый и темно-зеленый цвета;

  • Стандартная версия (около $59): не требует стирки до 14 дней (две недели);

  • Бюджетная версия ($39): гарантирует абсолютную чистоту и отсутствие запаха в течение 3 дней при интенсивном использовании.

Официальные глобальные продажи инновационных футболок запланированы на начало ноября.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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