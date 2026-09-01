Представлена доступная версия ноутбука Samsung Galaxy Бук6

Южнокорейская компания Samsung расширила свою линейку популярных 14-дюймовых ноутбуков, анонсировав новую доступную модель Galaxy Бук6. По данным иксбт.ком, стартовая цена устройства начинается от 800 долларов США, и покупателям будет предложено несколько различных конфигураций. Об этом сообщает портал Иксбт.ком.

По сравнению с более дорогими и продвинутыми моделями, представленными в начале этого года, новые бюджетные версии оснащены процессорами Коре Сериес 3 вместо Core Ultra Сериес 3. Эти процессоры основаны на архитектуре Вилдкат Лаке и обеспечивают несколько меньшую производительность.

Тем не менее, снижение производительности значительно повысило главное преимущество устройства — энергоэффективность. Производитель заявляет, что новый ноутбук способен работать до 25 часов без подзарядки.

Технические характеристики и возможности

Базовая конфигурация устройства оснащена 8 GB оперативной памяти (RAM) и накопителем на 256 GB, однако пользователи могут выбрать более мощные модификации в зависимости от своих потребностей. Бюджетные версии также оснащены качественными ИПС-экранами с разрешением 1080п.

Ноутбук отличается сверхлегким и компактным корпусом. Его вес составляет всего 1,35 кг, а толщина — 15,7 мм. Кроме того, инженеры предусмотрели дополнительный слот для расширения памяти внутри устройства.

Автономность и дополнительные удобства

Устройство оснащено аккумулятором емкостью 61,2 Wh, который, как упоминалось выше, гарантирует до 25 часов автономной работы. Также ноутбук поддерживает технологию быстрой зарядки.

Благодаря функции быстрой зарядки можно восполнить треть заряда батареи всего за полчаса. Это создает большое удобство для пользователей, которые постоянно находятся в движении или работают в поездках.