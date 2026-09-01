Об отелях Узбекистана теперь можно узнать онлайн
На Едином портале интерактивных государственных услуг (My.gov.uz) для граждан, местных и иностранных туристов запущена очередная удобная цифровая возможность — услуга «Получение информации об отелях». Благодаря данному сервису появилась возможность оперативно получать точные и официальные сведения о средствах размещения в любом регионе республики.
Полная и бесплатная информация за 1 минуту
Данная электронная услуга оказывается на абсолютно бесплатной основе и после отправки запроса предоставляет следующую информацию менее чем за 1 минуту:
Точный адрес: Регион и местоположение гостиницы;
Контактные номера: Официальные телефонные номера для бронирования и связи;
Вместимость: Количество имеющихся номеров и общих спальных мест в комплексе;
Геолокация: Прямая ссылка на местоположение на онлайн-карте (навигация).
Параметры новой услуги My.gov.uz
Показатели
Детали услуги
Название услуги
Получение информации об отелях
Платформа
My.gov.uz (ЕПИГУ)
Номер услуги (ID)
№1492
Стоимость услуги
Бесплатно
Время оказания
Менее 1 минуты
Охват
Все области и города Узбекистана
Как пользоваться?
Для использования услуги достаточно зайти на портал My.gov.uz и ввести в строку поиска название услуги или номер №1492. Система автоматически сформирует достоверные данные о зарегистрированных гостиницах и хостелах в нужном регионе.
По вашему мнению, как расширение подобных удобств в сфере туризма и сервиса на портале госуслуг повлияет на развитие внутреннего туризма?
Оставляйте свои мнения в комментариях и сразу поделитесь этой полезной новостью с близкими, планирующими путешествие!
…