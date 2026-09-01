Об отелях Узбекистана теперь можно узнать онлайн

На Едином портале интерактивных государственных услуг (My.gov.uz) для граждан, местных и иностранных туристов запущена очередная удобная цифровая возможность — услуга «Получение информации об отелях». Благодаря данному сервису появилась возможность оперативно получать точные и официальные сведения о средствах размещения в любом регионе республики.

Полная и бесплатная информация за 1 минуту

Данная электронная услуга оказывается на абсолютно бесплатной основе и после отправки запроса предоставляет следующую информацию менее чем за 1 минуту:

Точный адрес: Регион и местоположение гостиницы;

Контактные номера: Официальные телефонные номера для бронирования и связи;

Вместимость: Количество имеющихся номеров и общих спальных мест в комплексе;

Геолокация: Прямая ссылка на местоположение на онлайн-карте (навигация).

Параметры новой услуги My.gov.uz

Показатели Детали услуги Название услуги Получение информации об отелях Платформа My.gov.uz (ЕПИГУ) Номер услуги (ID) №1492 Стоимость услуги Бесплатно Время оказания Менее 1 минуты Охват Все области и города Узбекистана

Как пользоваться?

Для использования услуги достаточно зайти на портал My.gov.uz и ввести в строку поиска название услуги или номер №1492. Система автоматически сформирует достоверные данные о зарегистрированных гостиницах и хостелах в нужном регионе.

По вашему мнению, как расширение подобных удобств в сфере туризма и сервиса на портале госуслуг повлияет на развитие внутреннего туризма?

Оставляйте свои мнения в комментариях и сразу поделитесь этой полезной новостью с близкими, планирующими путешествие!