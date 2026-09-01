Об отелях Узбекистана теперь можно узнать онлайн

·28·Узбекистан
Об отелях Узбекистана теперь можно узнать онлайн

На Едином портале интерактивных государственных услуг (My.gov.uz) для граждан, местных и иностранных туристов запущена очередная удобная цифровая возможность — услуга «Получение информации об отелях». Благодаря данному сервису появилась возможность оперативно получать точные и официальные сведения о средствах размещения в любом регионе республики.

Полная и бесплатная информация за 1 минуту

Данная электронная услуга оказывается на абсолютно бесплатной основе и после отправки запроса предоставляет следующую информацию менее чем за 1 минуту:

  • Точный адрес: Регион и местоположение гостиницы;

  • Контактные номера: Официальные телефонные номера для бронирования и связи;

  • Вместимость: Количество имеющихся номеров и общих спальных мест в комплексе;

  • Геолокация: Прямая ссылка на местоположение на онлайн-карте (навигация).

Параметры новой услуги My.gov.uz

Показатели

Детали услуги

Название услуги

Получение информации об отелях

Платформа

My.gov.uz (ЕПИГУ)

Номер услуги (ID)

№1492

Стоимость услуги

Бесплатно

Время оказания

Менее 1 минуты

Охват

Все области и города Узбекистана

Как пользоваться?

Для использования услуги достаточно зайти на портал My.gov.uz и ввести в строку поиска название услуги или номер №1492. Система автоматически сформирует достоверные данные о зарегистрированных гостиницах и хостелах в нужном регионе.

По вашему мнению, как расширение подобных удобств в сфере туризма и сервиса на портале госуслуг повлияет на развитие внутреннего туризма?

Оставляйте свои мнения в комментариях и сразу поделитесь этой полезной новостью с близкими, планирующими путешествие!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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