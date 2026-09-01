Оптома представила новую серию 4К-дисплеев для работы в режиме 24/7

Бренд Оптома официально анонсировал линейку профессиональных дисплеев Н-Сериес, предназначенных для бизнеса и общественных пространств. Согласно данным иксбт.ком, новая серия разработана для круглосуточной работы в торговых центрах, отелях, медицинских учреждениях и транспортных узлах, и призвана стать важным инструментом информирования для современных организаций. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В новую линейку вошли 5 моделей с диагональю экрана от 55 до 98 дюймов. Все устройства оснащены панелями с разрешением 4К Ultra ХД и могут быть установлены как в горизонтальной, так и в вертикальной ориентации в зависимости от требований.

Технические возможности и функции защиты

Производитель уделил особое внимание внешнему виду и удобству использования устройств. Экраны получили тонкие рамки и специальное антибликовое покрытие с уровнем матовости 25 процентов, что обеспечивает четкость изображения даже в ярко освещенных общественных местах.

Также для защиты зрения пользователей предусмотрены технологии Лов Блуе Лигхт и система защиты от мерцания. Широкие углы обзора позволяют комфортно считывать информацию из любой точки.

Программное обеспечение и управление

Одним из ключевых преимуществ серии Н-Сериес является встроенная медиасистема на базе ОС Android 14 . Она позволяет воспроизводить контент и планировать время его показа без использования внешнего плеера.

Для централизованного управления предусмотрено ПО Оптома Манагемент Суите (ОМС). С его помощью специалисты могут удаленно контролировать состояние экранов, устанавливать обновления ПО, настраивать графики включения/выключения и транслировать контент на несколько устройств одновременно.

Возможности подключения и экологичность

Для подключения устройств доступны интерфейсы HDMI, ДисплайПорт, USB Тйпе-К и ЛАН. Модели с диагональю от 65 дюймов оснащены дополнительным слотом ОПС (Опен Плуггабле Спекификатион) для установки мини-ПК. Помимо проводного соединения, предлагается опция беспроводного подключения.

Оптома также уделила внимание экологической устойчивости: функции интеллектуального планирования и управления питанием помогают экономить электроэнергию, а 99 процентов упаковочных материалов пригодны для вторичной переработки. Дисплеи эффективно используются в качестве рекламных щитов, электронных меню, навигационных панелей и корпоративных информационных табло.