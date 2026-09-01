Студенты Оксфорда прибыли в Узбекистан: они изучают узбекский язык...
Студенты одного из самых престижных учебных заведений мира — Оксфордского университета — прибыли в Узбекистан, чтобы изучать узбекский язык не по книгам, а в живой языковой среде.
В течение месяца они будут жить в Ташкенте, Самарканде и Бухаре, не только изучая узбекский язык, но и напрямую знакомясь с историей, культурой и повседневной жизнью страны.
Этот визит является практическим этапом «Оксфордской программы узбековедения», запущенной в 2025 году по инициативе Саиды Мирзиёевой.
1. Почему студенты Оксфорда приехали в Узбекистан?
При изучении иностранного языка наряду с теоретическими знаниями важно применять их в живой среде.
Программа, организованная для студентов Оксфорда в Узбекистане, предоставляет именно такую возможность. Они слышат узбекский язык в местной среде, общаются и стараются использовать его в повседневной жизни.
Изучение узбекского языка больше не ограничивается аудиторией — студенты практикуют его в самом Узбекистане.
2. Три города за один месяц — три разных опыта
Участники программы проведут месяц в трех важных городах Узбекистана:
Ташкент — современный Узбекистан и атмосфера столицы;
Самарканд — историческое наследие и культура древнего города;
Бухара — узбекская культура и традиции, формировавшиеся на протяжении веков.
Таким образом, студенты получают возможность изучать язык не только по учебникам, но и в неразрывной связи с его историей и культурным контекстом.
3. Основа программы была заложена в 2025 году
В целях вывода интереса Оксфорда к узбекскому языку и узбековедению на практический уровень в 2025 году по инициативе Саиды Мирзиёевой была начата «Оксфордская программа узбековедения».
Новая программа призвана служить более широкому изучению истории, языка и культуры Узбекистана в международной академической среде.
А ее практический этап в Узбекистане создает для студентов возможность закрепить теоретические знания в реальной обстановке.
4. Что это дает Узбекистану?
Интерес студентов столь авторитетного университета, как Оксфорд, к узбекскому языку и культуре также важен с точки зрения продвижения научного и культурного потенциала страны на международной арене.
Благодаря программе:
расширяются возможности изучения узбекского языка за рубежом;
усиливается академический интерес к узбековедению;
молодые зарубежные ученые напрямую знакомятся с Узбекистаном;
знания об истории и культуре страны внедряются в международную образовательную среду.
Самый интересный аспект — изучение языка в самом Узбекистане
Для студентов Оксфорда это не просто зарубежная поездка. В течение месяца они изучают узбекский язык в его естественной среде, знакомясь с историческими городами и культурной жизнью страны.
Это превращает изучение языка в более масштабный процесс, чем обычные занятия.
Заключение: узбекский язык вызывает интерес и в Оксфорде
Приезд студентов Оксфорда в Узбекистан и их месячное изучение узбекского языка, истории и культуры свидетельствуют о расширении международных связей нашей страны в сфере узбековедения.
Ташкент, Самарканд и Бухара теперь стали для студентов Оксфорда не только туристическими направлениями, но и аудиториями для изучения узбекского языка.
А последующие этапы «Оксфордской программы узбековедения» могут проложить путь к еще более широкому изучению узбекского языка и культуры на международной академической арене.
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