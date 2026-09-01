Студенты Оксфорда прибыли в Узбекистан: они изучают узбекский язык...

Студенты одного из самых престижных учебных заведений мира — Оксфордского университета — прибыли в Узбекистан, чтобы изучать узбекский язык не по книгам, а в живой языковой среде.

В течение месяца они будут жить в Ташкенте, Самарканде и Бухаре, не только изучая узбекский язык, но и напрямую знакомясь с историей, культурой и повседневной жизнью страны.

Этот визит является практическим этапом «Оксфордской программы узбековедения», запущенной в 2025 году по инициативе Саиды Мирзиёевой.

1. Почему студенты Оксфорда приехали в Узбекистан?

При изучении иностранного языка наряду с теоретическими знаниями важно применять их в живой среде.

Программа, организованная для студентов Оксфорда в Узбекистане, предоставляет именно такую возможность. Они слышат узбекский язык в местной среде, общаются и стараются использовать его в повседневной жизни.

Изучение узбекского языка больше не ограничивается аудиторией — студенты практикуют его в самом Узбекистане.

2. Три города за один месяц — три разных опыта

Участники программы проведут месяц в трех важных городах Узбекистана:

Ташкент — современный Узбекистан и атмосфера столицы;

Самарканд — историческое наследие и культура древнего города;

Бухара — узбекская культура и традиции, формировавшиеся на протяжении веков.

Таким образом, студенты получают возможность изучать язык не только по учебникам, но и в неразрывной связи с его историей и культурным контекстом.

3. Основа программы была заложена в 2025 году

В целях вывода интереса Оксфорда к узбекскому языку и узбековедению на практический уровень в 2025 году по инициативе Саиды Мирзиёевой была начата «Оксфордская программа узбековедения».

Новая программа призвана служить более широкому изучению истории, языка и культуры Узбекистана в международной академической среде.

А ее практический этап в Узбекистане создает для студентов возможность закрепить теоретические знания в реальной обстановке.

4. Что это дает Узбекистану?

Интерес студентов столь авторитетного университета, как Оксфорд, к узбекскому языку и культуре также важен с точки зрения продвижения научного и культурного потенциала страны на международной арене.

Благодаря программе:

расширяются возможности изучения узбекского языка за рубежом;

усиливается академический интерес к узбековедению;

молодые зарубежные ученые напрямую знакомятся с Узбекистаном;

знания об истории и культуре страны внедряются в международную образовательную среду.

Самый интересный аспект — изучение языка в самом Узбекистане

Для студентов Оксфорда это не просто зарубежная поездка. В течение месяца они изучают узбекский язык в его естественной среде, знакомясь с историческими городами и культурной жизнью страны.

Это превращает изучение языка в более масштабный процесс, чем обычные занятия.

Заключение: узбекский язык вызывает интерес и в Оксфорде

Приезд студентов Оксфорда в Узбекистан и их месячное изучение узбекского языка, истории и культуры свидетельствуют о расширении международных связей нашей страны в сфере узбековедения.

Ташкент, Самарканд и Бухара теперь стали для студентов Оксфорда не только туристическими направлениями, но и аудиториями для изучения узбекского языка.

А последующие этапы «Оксфордской программы узбековедения» могут проложить путь к еще более широкому изучению узбекского языка и культуры на международной академической арене.