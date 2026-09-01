Вниманию водителей: с 1 сентября выросли размеры штрафов за нарушение ПДД

·45·Авто
Вниманию водителей: с 1 сентября выросли размеры штрафов за нарушение ПДД

В Узбекистане с 1 сентября базовая расчетная величина (БРВ) была увеличена почти на 7 процентов — с действовавших 412 тысяч сумов до 440 тысяч сумов. В связи с этим размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) также были напрямую пересчитаны.

Самые дешевые и самые дорогие штрафы

Согласно новому порядку, минимальный размер штрафа (например, за непристегнутый ремень безопасности или отсутствие аптечки) составляет 220 тысяч сумов. Самые высокие штрафы установлены за вождение в нетрезвом виде, а также за «тонировку» без разрешения — они достигли 11 миллионов сумов.

Размеры новых штрафов, вступивших в силу с 1 сентября

Вид правонарушения

Новый размер (с 1 сентября)

Прежний размер

Движение без пристегнутого ремня безопасности

220 000 сумов

206 000 сумов

Отсутствие аптечки, жилета, огнетушителя, знака аварийной остановки / непрохождение техосмотра

220 000 сумов

206 000 сумов

Несоблюдение дорожных знаков, движение по пешеходной дорожке

220 000 сумов

206 000 сумов

Управление транспортным средством без документов

440 000 сумов

412 000 сумов

Управление без страхового полиса

440 000 сумов

412 000 сумов

Превышение скорости до 20 км/ч

440 000 сумов

412 000 сумов

Остановка (стоянка) в запрещенном месте

880 000 сумов

824 000 сумов

Проезд на красный свет

1 320 000 сумов

1 236 000 сумов

Использование телефона и разговоры за рулем

1 320 000 сумов

1 236 000 сумов

Движение без государственных номерных знаков

2 200 000 сумов

2 060 000 сумов

Превышение скорости от 20 до 40 км/ч

2 200 000 сумов

2 060 000 сумов

Превышение скорости более чем на 40 км/ч

3 960 000 сумов

3 708 000 сумов

Выезд на полосу встречного движения

4 440 000 сумов

4 412 000 сумов

Уклонение от медицинского освидетельствования на состояние опьянения

6 600 000 сумов + лишение водительских прав сроком до 3 лет

6 180 000 сумов

Управление автомобилем в состоянии опьянения

11 000 000 сумов + лишение водительских прав сроком до 3 лет

10 300 000 сумов

Тонировка стекол без разрешения

11 000 000 сумов

10 300 000 сумов

На что влияет повышение БРВ?

Напомним, что рост базовой расчетной величины напрямую влияет не только на штрафы за нарушение ПДД, но и на размеры налогов, государственных пошлин, сборов и цен на государственные услуги.

По вашему мнению, насколько повышение размеров штрафов повлияет на повышение ответственности водителей и сокращение правонарушений на дорогах?

Оставляйте свои мнения в комментариях и обязательно поделитесь обновленным списком штрафов со своими близкими-водителями!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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