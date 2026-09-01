На пути к Азиатским играм-2026: олимпийская сборная Узбекистана У-23 начала сбор
Олимпийская сборная Узбекистана У-23 с 1 сентября приступила к очередному учебно-тренировочному сбору в Национальном футбольном центре в столице. Как сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ), главный тренер Равшан Хайдаров огласил расширенный состав перед предстоящим континентальным первенством.
Поездка в Китай и контрольный матч
Ведя серьезную подготовку к Азиатским играм, которые пройдут в Японии, наши олимпийцы перед началом турнира пройдут международную проверку. Согласно плану, 10 сентября наши представители проведут важный товарищеский матч на выезде против сборной Китая У-23.
Узбекистан У-23: календарь группового этапа Азиатских игр-2026
Дата
Матч / Соперники
Стадия турнира
10 сентября
Китай У-23 — Узбекистан У-23
Международный товарищеский матч (на выезде)
15 сентября
Узбекистан У-23 — Филиппины У-23
Азиатские игры-2026, 1-й тур
18 сентября
Кувейт У-23 — Узбекистан У-23
Азиатские игры-2026, 2-й тур
22 сентября
Узбекистан У-23 — Вьетнам У-23
Азиатские игры-2026, 3-й тур
Задачи перед подопечными Равшана Хайдарова
После местного сбора и проверочного матча в Китае команда напрямую отправится в Японию. На групповом этапе наша сборная сыграет против Филиппин, Кувейта и Вьетнама, борясь за путевку в плей-офф и высокие места Азиатских игр.
Как вы думаете, сможет ли сборная Узбекистана У-23 под руководством Равшана Хайдарова завоевать чемпионский трофей на Азиатских играх в Японии?
Оставляйте свои прогнозы и пожелания в комментариях и делитесь этим календарем с любителями узбекского футбола!
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