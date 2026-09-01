Samsung Galaxy S27 Ultra тестирует 4-кратный зум

·49·Технологии
Samsung Galaxy S27 Ultra тестирует 4-кратный зум

Южнокорейский технологический гигант Samsung рассматривает возможность радикального изменения модулей камер в своих флагманских смартфонах следующего поколения. По данным иксбт.ком, компания тестирует переход с 5-кратного оптического зума на новый 4-кратный модуль в своем будущем устройстве Galaxy S27 Ultra. Об этом сообщает Иксбт.ком .

В настоящее время на рынке смартфонов продолжается жесткая конкуренция за предоставление самых передовых возможностей мобильной съемки. В таких условиях инженеры Samsung ищут способы улучшить возможности камеры будущего флагмана и усовершенствовать оптическую систему. Ожидается, что новый тестируемый телеобъектив выведет качество мобильной фотографии на новый уровень.

Технические характеристики изменений в камере

Согласно просочившейся информации, модель Samsung Galaxy S27 Ultra может быть оснащена новой 50-мегапиксельной телекамерой. Ожидается, что этот модуль будет иметь 4-кратный оптический зум и увеличенный сенсор размером 1/1,9 дюйма.

Для сравнения, 5кс-модуль, используемый в текущем поколении моделей, оснащен меньшим сенсором — 1/2,52 дюйма. Новый сенсор большего размера потенциально позволит снизить шумы на кадрах, предотвратить появление различных артефактов и значительно повысить общее качество изображения.

Судьба 3-кратной телекамеры

На фоне этих изменений еще одним важным аспектом, привлекшим внимание пользователей и экспертов, является возможное исчезновение традиционного 3-кратного телемодуля. По имеющимся данным, новый смартфон может перейти на единый универсальный объектив с 4-кратным зумом вместо двух отдельных телекамер.

Стоит отметить, что такой подход для Samsung не является абсолютно новым. Корейский производитель уже применял подобное решение в прошлом: в частности, модель Galaxy С20 Ultra была оснащена 48-мегапиксельной телекамерой с 4-кратным оптическим зумом.

Пока сообщается, что данные изменения находятся лишь на стадии тестирования и окончательное решение руководством компании еще не принято. По этой причине финальный облик флагмана Galaxy S27 Ultra, который будет представлен в ближайшие годы, может измениться в зависимости от результатов текущих испытаний.

SamsungGalaxy S27 UltraСмартфоныКамераТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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