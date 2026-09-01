«Челси» делает ход конем: за Ману Коне «Роме» предложено 65 миллионов евро

Центральный полузащитник национальной сборной Франции и клуба «Рома» Ману Коне в скором времени может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Согласно информации, распространенной в социальных сетях известным инсайдером Николо Скирой, лондонский «Челси» вступил в активные переговоры по приобретению французского футболиста.

Предложение в 65 миллионов евро и решение «Ромы»

«Аристократы» направили римскому клубу официальное предложение в размере 65 миллионов евро с целью ускорить трансфер 25-летнего хавбека. Ожидается, что окончательное решение по осуществлению данного перехода теперь примут сам игрок и руководство «Ромы». Действующий контракт Коне с «волками» рассчитан до конца июня 2029 года.

Трансфер Ману Коне и его показатели

Показатели Детали и данные Футболист / Возраст Ману Коне (25 лет, Франция) Амплуа Центральный / опорный полузащитник Интересующийся клуб «Челси» (Лондон, АПЛ) Текущий клуб «Рома» (Рим, Серия А) Предлагаемая сумма 65 миллионов евро Срок действующего контракта до июня 2029 года Статистика прошлого сезона 29 матчей, 2 гола, 3 ассиста, 2 желтые карточки

Выступления французского хавбека в Серии А

В завершившемся сезоне Ману Коне провел в составе «Ромы» в итальянской Серии А в общей сложности 29 матчей. В этих играх он записал на свой счет 2 гола и 3 результативные передачи, а также получил 2 желтые карточки. Его активность в центре поля и физический потенциал привлекли внимание грандов АПЛ.

Как вы считаете, сможет ли Ману Коне усилить полузащиту «Челси» и полностью оправдать ценник в 65 миллионов евро?

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