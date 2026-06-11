Официально принят новый закон «О градостроительной реновации»

Реформы в нашей стране, направленные на создание комфортных и безопасных условий жизни для населения, а также обновление облика наших городов на основе современных архитектурных стандартов, получили еще одну важную правовую основу. Официально принят закон «О градостроительной реновации», который с большим интересом ожидали многие наши соотечественники и собственники имущества. Этот новый документ, опубликованный Министерством юстиции, четко определяет порядок строительства современных комплексов на месте ветхого жилья и гарантирует защиту прав граждан в этом процессе со стороны государства.

Согласно новому закону, основными критериями для реализации программ градостроительной реновации на той или иной территории являются следующие факторы:

Моральный и физический износ жилых домов и нежилых зданий, расположенных в определенной махалле или районе, их полная непригодность для проживания и эксплуатации, а также переход в аварийное состояние;

Серьезное негативное влияние существующей ситуации на повседневную и социальную жизнь, а также безопасность проживающего там населения.

В каких формах осуществляется реновация?

Как отмечается в документе, работы по обновлению и реконструкции градостроительства могут проводиться в трех основных формах. Первая — глубокая реконструкция (модернизация) существующего здания или сооружения без изменения его основных конструктивных основ и несущих систем. Вторая — полный снос абсолютно непригодных зданий и возведение на освободившемся земельном участке современного нового объекта той же категории. Третья — создание зеленых зон, аллей и других специальных социальных зон для отдыха населения.

Предложения о начале данных процессов могут исходить не только от государственных органов, но и по инициативе самих правообладателей имущества или третьих лиц (инвесторов), желающих вложить средства в проект. Также для финансовой поддержки реформ при Кабинете Министров, Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и города Ташкента будут созданы специальные фонды.

Права собственников: Открытое обсуждение и согласие 4/5 части

Самым примечательным и радостным для населения аспектом закона является то, что интересы собственников защищены на высшем уровне. Теперь, после разработки первоначальной концепции проекта реновации, в течение 2 месяцев обязательно будут проводиться открытые и прозрачные обсуждения с владельцами имущества. Самое главное, для включения какого-либо здания или дома в программу реновации обязательным условием является получение письменного согласия не менее 4/5 части (80 процентов) всех собственников объекта, заверенного в нотариальном порядке. Это свидетельствует о том, что без волеизъявления граждан никаких принудительных сносов не будет.

В ходе реализации проекта владельцы домов и зданий могут по своему желанию получить гарантированную компенсацию или участвовать в новом строительстве в качестве дольщиков (партнеров). Компенсации, предлагаемые государством, осуществляются в следующей строгой последовательности:

Прежде всего, предоставление в собственность современного жилого или нежилого объекта, строящегося на той же территории, где проводится реновация; Если это невозможно или гражданин не желает, предоставление недвижимости той же категории в другом удобном районе города; По желанию собственника — выплата полной стоимости здания в виде денежных средств (компенсационная выплата); Другие удобные формы, предусмотренные в соглашении между сторонами.

Данный исторический и важный закон вступает в силу и будет полностью введен в практику по истечении 6 месяцев со дня его официального опубликования.

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