На ташкентском рынке в дыне обнаружено опасное вещество

В ходе очередных контрольных мероприятий на дехканском рынке «Фархад» в городе Ташкенте была выявлена партия дынь с содержанием нитратов, превышающим норму. Об этом сообщило столичное управление Комитета санэпидблагополучия.

Сообщается, что специалисты санитарно-эпидемиологического отдела Учтепинского района совместно с сотрудниками лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы провели ежедневный мониторинг на территории рынка.

В процессе проверки были взяты пробы бахчевых культур, выставленных на продажу, и проведены специальные лабораторные анализы. В результате выяснилось, что в 21 килограмме дынь уровень нитратов превышает установленные гигиенические требования.

Ответственные лица подчеркнули, что из-за потенциальной опасности для здоровья потребителей данный продукт не был допущен к продаже. В соответствии с требованиями законодательства товар был забракован, приняты соответствующие меры.

В то же время среди предпринимателей и продавцов, работающих на рынке, была проведена разъяснительная работа по строгому соблюдению продовольственной безопасности, качества продукции и санитарных норм.