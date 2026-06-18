В Узбекистане запустят спутниковый интернет Amazon Лео

·14·Технологии
В Узбекистане запустят спутниковый интернет Amazon Лео

Узбекистан делает важный шаг в сфере цифровых технологий: в стране начнет работу сеть Amazon Лео (Проджект Куипер), предоставляющая высокоскоростной интернет через низкоорбитальные спутники. Данный проект послужит обеспечению стабильной и качественной связи даже в самых отдаленных регионах республики. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает сообщает.

По заявлению министра цифровых технологий Шерзода Шерматова, сделанному в рамках Ташкентского международного инвестиционного форума, подписание соглашения о запуске данного сервиса ожидается в ближайшие дни. Министр отметил, что система Amazon Лео по своим техническим параметрам и конкурентоспособности может даже превзойти популярную сеть Starlink.

После подписания нового соглашения будет создана возможность свободного использования терминалов Amazon Лео на территории Узбекистана. Это имеет огромное значение, особенно для горных и пустынных районов, а также отдаленных сел, где прокладка традиционных волоконно-оптических линий связи затруднена. Таким образом, возможность подключения к высокоскоростному интернету появится в любой точке страны.

Конкуренция со Starlink и технические возможности

Компания Amazon ускорила вывод своих низкоорбитальных (Лов Эарт Орбит — ЛЭО) спутников в космос. По данным иксбт.ком, недавно европейская ракета Ариане 6 успешно вывела на орбиту 36 спутников Amazon. В настоящее время на базе компании во Флориде сотни готовых устройств ожидают следующих запусков.

По мнению экспертов, выход проекта Amazon на рынок Узбекистана усилит здоровую конкуренцию в отрасли. Это может создать условия не только для повышения качества услуг, но и для снижения цен для конечных потребителей. Запуск сети Amazon Лео на полную мощность запланирован на 2026 год.

В настоящее время правительство Узбекистана работает над модернизацией цифровой инфраструктуры и расширением доступа к информационным ресурсам для всех слоев населения. Сотрудничество с Amazon является неотъемлемой частью этих стратегических целей и поддерживает стремление страны стать региональным ИТ-хабом.

В рамках проекта ожидаются следующие результаты:

  • устранение цифрового неравенства в отдаленных районах;
  • установление стабильной связи в горных и пустынных зонах;
  • обеспечение образовательных и медицинских учреждений высокоскоростным интернетом;
  • повышение интереса международных технологических гигантов к рынку Узбекистана.

AmazonИнтернетТехнологииУзбекистанСпутники
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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