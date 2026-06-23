Введены новые требования для граждан Узбекистана, вылетающих во Вьетнам

·53·Узбекистан
Введены новые требования для граждан Узбекистана, вылетающих во Вьетнам

С 22 июня граждане Узбекистана перед въездом во Вьетнам должны будут оформить специальную электронную карту.

Согласно новому порядку, туристы должны заполнить этот документ только через государственный портал минимум за 72 часа до вылета.

Анкета оформляется на основе кратких данных. После отправки заявки система предоставляет туристу персональный КР-код.

Данный КР-код является обязательным для предъявления при прохождении паспортного контроля во Вьетнаме.

УзбекистанВьетнам
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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