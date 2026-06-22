Валерий Кечинов: «Узбекистан серьезно попортит нервы Португалии»

·3·Спорт
Валерий Кечинов: «Узбекистан серьезно попортит нервы Португалии»

Известный в прошлом футболист Валерий Кечинов, воспитанник клуба «Пахтакор», который позже добился больших успехов в составе московского «Спартака», также болеет за национальную сборную Узбекистана на чемпионате мира 2026 года. В интервью СМИ знаменитый футболист остановился на историческом успехе узбекского футбола и возможностях наших представителей на мундиале.

Огромное и историческое достижение для Узбекистана

По словам Валерия Кечинова, выход нашей национальной сборной в финальную стадию чемпионата мира является настоящим праздником и огромным успехом для страны.

«Здесь не может быть двух мнений — это колоссальный успех для Узбекистана. За этот результат можно отдельно отметить команду, тренерский штаб и всю футбольную систему, каждый из них заслуживает признания», — говорит экс-футболист.

Командная сила и ключевые лидеры

В ходе беседы Кечинов остановился на сильных сторонах нынешней сборной Узбекистана, отметив, что, хотя в команде и есть ярко выраженные звезды, основная сила заключается в сплоченности:

  • Командная игра: Сила Узбекистана основана прежде всего не на одном-двух футболистах, а на слаженной и крепкой командной игре.

  • Явные лидеры: В составе есть такие сильные лидеры, как Элдор Шомуродов, Аббосбек Файзуллаев и Абдукодир Хусанов.

  • Талантливый состав: На поле достаточно и других талантливых ребят, способных проявить себя в любой момент и решить исход матча.

«Португалии тоже не будет легко»

Говоря о матчах против сборных Португалии и ДР Конго, Кечинов предупредил, что соперников ждет очень тяжелое испытание. По его мнению, национальная сборная Узбекистана является неудобным соперником для любой гранд-команды.

«Никому не будет легко, и Португалия среди этих команд не исключение. Думаю, Узбекистан как минимум серьезно попортит нервы португальцам», — уверенно заключил Валерий Кечинов.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Чемпионат мира: гонка за «Золотой бутсой» между Гарри Кейном, Лионелем Месси и МбаппеЧемпионат мира: гонка за «Золотой бутсой» между Гарри Кейном, Лионелем Месси и МбаппеСегодня, 19:19Главная проблема Португалии — пребывание Роналду на поле все 90 минутГлавная проблема Португалии — пребывание Роналду на поле все 90 минутСегодня, 18:12Ламин Ямаль: «Для меня командная победа важнее личных достижений»Ламин Ямаль: «Для меня командная победа важнее личных достижений»Сегодня, 17:22Челси ускорил переговоры по трансферу Майка МеньянаЧелси ускорил переговоры по трансферу Майка МеньянаСегодня, 17:17Кто будет комментировать матч Узбекистан — ПортугалияКто будет комментировать матч Узбекистан — ПортугалияСегодня, 16:52Алексия Путельяс выбирает новый клуб: куда перейдет двукратная обладательница «Золотого мяча»Алексия Путельяс выбирает новый клуб: куда перейдет двукратная обладательница «Золотого мяча»Сегодня, 16:30
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана