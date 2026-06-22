Валерий Кечинов: «Узбекистан серьезно попортит нервы Португалии»

Известный в прошлом футболист Валерий Кечинов, воспитанник клуба «Пахтакор», который позже добился больших успехов в составе московского «Спартака», также болеет за национальную сборную Узбекистана на чемпионате мира 2026 года. В интервью СМИ знаменитый футболист остановился на историческом успехе узбекского футбола и возможностях наших представителей на мундиале.

Огромное и историческое достижение для Узбекистана

По словам Валерия Кечинова, выход нашей национальной сборной в финальную стадию чемпионата мира является настоящим праздником и огромным успехом для страны.

«Здесь не может быть двух мнений — это колоссальный успех для Узбекистана. За этот результат можно отдельно отметить команду, тренерский штаб и всю футбольную систему, каждый из них заслуживает признания», — говорит экс-футболист.

Командная сила и ключевые лидеры

В ходе беседы Кечинов остановился на сильных сторонах нынешней сборной Узбекистана, отметив, что, хотя в команде и есть ярко выраженные звезды, основная сила заключается в сплоченности:

Командная игра: Сила Узбекистана основана прежде всего не на одном-двух футболистах, а на слаженной и крепкой командной игре.

Явные лидеры: В составе есть такие сильные лидеры, как Элдор Шомуродов, Аббосбек Файзуллаев и Абдукодир Хусанов.

Талантливый состав: На поле достаточно и других талантливых ребят, способных проявить себя в любой момент и решить исход матча.

«Португалии тоже не будет легко»

Говоря о матчах против сборных Португалии и ДР Конго, Кечинов предупредил, что соперников ждет очень тяжелое испытание. По его мнению, национальная сборная Узбекистана является неудобным соперником для любой гранд-команды.

«Никому не будет легко, и Португалия среди этих команд не исключение. Думаю, Узбекистан как минимум серьезно попортит нервы португальцам», — уверенно заключил Валерий Кечинов.