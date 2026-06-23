Португальский футбольный агент: Роналду еще не в лучшей форме

Во втором туре группового этапа ЧМ-2026 сборная Португалии встретится со сборной Узбекистана. Накануне важного матча футбольный агент Паулу Барбоза поделился своими мыслями о предстоящем поединке.

Специалист отметил, что игра против Узбекистана не будет легкой для Португалии. Он заметил, что некоторые португальские футболисты до сих пор не набрали свою лучшую спортивную форму.

Барбоза ожидает, что Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе. Однако, по его мнению, звездный нападающий сейчас не полностью готов.

«Игра будет непростой. К сожалению, Роналду выйдет в основе. Однако мы видим, что он сейчас не в полной готовности. В предыдущих матчах он также был не в оптимальном состоянии», — цитирует Барбозу «Матч ТВ».

Футбольный агент подчеркнул, что и ряд других игроков Португалии в данный момент находятся не на своем пике.

«Многие футболисты в команде сейчас также не в лучшей спортивной форме», — добавил он.

Португалия начала чемпионат мира с неожиданного результата. В первом туре группового этапа команда сыграла вничью 1:1 с Демократической Республикой Конго.

После этого результата португальцам крайне необходима победа в матче против Узбекистана. Поэтому ожидается, что соперник начнет поединок с высокого давления и активных атак.

Сборная Узбекистана же постарается продемонстрировать дисциплинированную игру против сильного оппонента, чтобы набрать свои первые очки на мундиале.

Матч между Узбекистаном и Португалией состоится сегодня, 23 июня. Поединок начнется в 22:00 по ташкентскому времени.