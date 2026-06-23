Португальский футбольный агент: Роналду еще не в лучшей форме

·48·Спорт
Португальский футбольный агент: Роналду еще не в лучшей форме

Во втором туре группового этапа ЧМ-2026 сборная Португалии встретится со сборной Узбекистана. Накануне важного матча футбольный агент Паулу Барбоза поделился своими мыслями о предстоящем поединке.

Специалист отметил, что игра против Узбекистана не будет легкой для Португалии. Он заметил, что некоторые португальские футболисты до сих пор не набрали свою лучшую спортивную форму.

Барбоза ожидает, что Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе. Однако, по его мнению, звездный нападающий сейчас не полностью готов.

«Игра будет непростой. К сожалению, Роналду выйдет в основе. Однако мы видим, что он сейчас не в полной готовности. В предыдущих матчах он также был не в оптимальном состоянии», — цитирует Барбозу «Матч ТВ».

Футбольный агент подчеркнул, что и ряд других игроков Португалии в данный момент находятся не на своем пике.

«Многие футболисты в команде сейчас также не в лучшей спортивной форме», — добавил он.

Португалия начала чемпионат мира с неожиданного результата. В первом туре группового этапа команда сыграла вничью 1:1 с Демократической Республикой Конго.

После этого результата португальцам крайне необходима победа в матче против Узбекистана. Поэтому ожидается, что соперник начнет поединок с высокого давления и активных атак.

Сборная Узбекистана же постарается продемонстрировать дисциплинированную игру против сильного оппонента, чтобы набрать свои первые очки на мундиале.

Матч между Узбекистаном и Португалией состоится сегодня, 23 июня. Поединок начнется в 22:00 по ташкентскому времени.

Криштиану РоналдуПортугалияУзбекистанПаулу БарбозаМатч ТВ
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Реал Мадрид намерен усилить оборону: Жозе Моуринью нацелился на звезду АрсеналаРеал Мадрид намерен усилить оборону: Жозе Моуринью нацелился на звезду АрсеналаСегодня, 17:36Бывший футболист: Роналду легко забьет дубль в матче против УзбекистанаБывший футболист: Роналду легко забьет дубль в матче против УзбекистанаСегодня, 17:36Лионель Месси снова герой: сборная Аргентины обыграла АвстриюЛионель Месси снова герой: сборная Аргентины обыграла АвстриюСегодня, 17:18Известное спортивное издание дало прогноз на матч Португалия — УзбекистанИзвестное спортивное издание дало прогноз на матч Португалия — УзбекистанСегодня, 17:11Узбекские болельщики устроили большой футбольный праздник в Хьюстоне (видео)Узбекские болельщики устроили большой футбольный праздник в Хьюстоне (видео)Сегодня, 17:04Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с УзбекистаномКриштиану Роналду сделал заявление перед матчем с УзбекистаномСегодня, 16:31
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана