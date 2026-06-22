В Узбекистане усилят проверки: закрыты сотни заправок

По всему Узбекистану проводятся широкомасштабные проверочные мероприятия на автозаправочных станциях и газозаправочных пунктах. Особое внимание в ходе контрольных работ уделяется соблюдению требований безопасности.

Сообщается, что на более чем 6 тысячах проверенных объектов выявлено свыше 46 тысяч нарушений правил безопасности.

На данный момент временно приостановлена деятельность 464 бензоколонок и газозаправочных станций. Официальными лицами проводятся соответствующие работы по устранению недостатков и обеспечению требований безопасности.

В то же время проверочные мероприятия продолжаются. В связи с этим в ближайшие дни деятельность других заправок бензина и метана также может быть временно ограничена.

Специалисты рекомендуют водителям заранее планировать заправку топливом и следить за официальной информацией о работе заправочных станций в своем регионе.