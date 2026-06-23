Революция в мире аккумуляторов: натрий-ионные батареи показали стойкость до -40 градусов

В индустрии электротранспорта произошел долгожданный технологический прорыв. Компания ФАВ Джиефанг объявила об успешном завершении масштабных испытаний натрий-ионных аккумуляторов нового поколения, разработанных совместно с ХиНа Баттерй. Ожидается, что эта технология станет решением одной из самых острых проблем отрасли — потери емкости и долгой зарядки батарей в холодном климате. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в своем материале.

В процессе испытаний использовался тяжелый электрический тягач ФАВ Джиефанг Дж6П. Этот грузовик оснащен огромной натрий-ионной батареей емкостью 339 kWh. За семь месяцев испытаний автомобиль преодолел более 15 000 километров, доказав свою надежность в различных сложных сценариях эксплуатации.

Экстремальный холод и быстрая зарядка

Самой впечатляющей особенностью нового аккумулятора является его устойчивость к низким температурам. По данным иксбт.ком, даже при падении температуры воздуха до -40 °К батарея сохранила более 90% своей полезной емкости. Этот показатель в несколько раз превосходит возможности традиционных литий-ионных батарей, что позволяет эффективно использовать электрогрузовики даже в северных регионах.

В сфере логистики время — самый ценный ресурс. Новая натрий-ионная технология полностью отвечает этому требованию: несмотря на огромную емкость в 339 kWh, полная зарядка батареи занимает всего 20-25 минут. Это позволяет подготовить грузовик к новому долгому рейсу за время короткого перерыва водителя.

Долговечность и ресурс

Срок службы батареи также поразил отраслевых экспертов. Лабораторные исследования показали, что аккумулятор способен выдержать более 8000 циклов зарядки. Это значительно выше текущих отраслевых стандартов. Такая долговечность станет важным фактором в снижении эксплуатационных расходов для транспортных компаний.

В условиях Узбекистана эта технология также имеет большие перспективы. Учитывая резкое понижение температуры в некоторых регионах страны зимой и сильную жару летом, устойчивые к внешним воздействиям натрий-ионные батареи могут дать толчок развитию электротранспорта. Благодаря более дешевой сырьевой базе такие батареи в будущем помогут снизить стоимость электромобилей.

В настоящее время ФАВ Джиефанг работает над внедрением этой технологии в серийное производство и ее широким применением на рынке коммерческого транспорта. Если натрий-ионные батареи станут массовыми, это снизит зависимость от лития не только в сегменте грузовиков, но и в сегменте легковых электромобилей.