АЗС и газозаправочные станции рядом со школами, детсадами и больницами будут перенесены

В Узбекистане в целях обеспечения безопасности населения будут повторно изучены газозаправочные и топливозаправочные станции, расположенные рядом со школами, детскими садами, больницами и другими социальными объектами.

Согласно постановлению Кабинета Министров №315, ответственные министерства и ведомства в течение двух месяцев сформируют реестр станций, которые не соответствуют требованиям по безопасным расстояниям.

В этот список войдут АГТКШ, АГТСШ и АЗС, расположенные на опасном расстоянии от населенных пунктов, образовательных и медицинских учреждений.

Впоследствии Правительству будут представлены предложения по поэтапному переносу таких объектов в безопасные зоны или прекращению их деятельности.

Ранее в ходе проверок на газозаправочных и топливозаправочных станциях было выявлено более 46 тысяч нарушений правил техники безопасности.