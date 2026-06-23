Лондонский «Арсенал» одержал крупную победу на трансферном рынке. «Канониры» объявили о достижении соглашения по переходу молодого таланта «Лестер Сити» Джереми Монги. Команда под руководством Микеля Артеты сумела обойти ряд европейских грандов в борьбе за этого перспективного вингера. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

По информации талкСПОРТ, «Арсенал» выплатит за 16-летнего футболиста компенсацию в размере примерно 10 миллионов фунтов стерлингов. Лондонцы предпочли достичь прямого соглашения с «Лестер Сити», чтобы избежать затяжных судебных разбирательств и споров о компенсациях. Это дало клубу преимущество в конкуренции за талантливого игрока.

Борьба за Джереми Монгу, игрока сборной Англии У-19, была весьма серьезной. Помимо внутренних конкурентов, таких как «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и «Лидс Юнайтед», интерес проявляли итальянская «Рома», а также немецкие «Байер Леверкузен» и «РБ Лейпциг». Однако футболист решил продолжить свою карьеру на «Эмирейтс Стэдиум».

Исторические достижения и признание Рууда ван Нистелроя

Когда Монга дебютировал за «Лестер Сити», команду возглавлял легенда «Манчестер Юнайтед» Рууд ван Нистелрой. Выйдя на поле в апреле 2025 года в матче против «Ньюкасла», подросток поднялся на второе место в списке самых молодых дебютантов в истории высшего дивизиона Англии. На тот момент ему было всего 15 лет и 271 день.

Рууд ван Нистелрой высоко оценил талант молодого футболиста после его дебюта: «В его действиях виден высокое качество. Он быстрый и великолепный вингер. Джереми — фантастический талант и очень трудолюбивый парень. Он заслужил эти минуты и добьется еще большего в будущем».

В прошлом сезоне Монга также стал самым молодым автором гола в истории Чемпионшипа. Он поразил ворота «Престон Норт Энд», отметившись одним голом и двумя голевыми передачами в 27 матчах сезона. Однако его индивидуальные успехи не смогли спасти «Лестер Сити» от вылета. Понижение команды в Лигу 1 ускорило уход футболиста.

Для Микеля Артеты этот трансфер является важным шагом на пути к омоложению состава и усилению конкуренции в линии атаки. В следующем сезоне «Арсенал» намерен не только бороться за чемпионство в Премьер-лиге, но и одержать победу в Лиге чемпионов. Такие молодые таланты, как Джереми Монга, являются неотъемлемой частью долгосрочной стратегии команды.