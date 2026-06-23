Виктор Вацко: «Португалия разгромит Узбекистан»

·4·Спорт
Виктор Вацко: «Португалия разгромит Узбекистан»

По мере приближения исторического противостояния между сборными Узбекистана и Португалии в рамках группового этапа ЧМ-2026, интерес иностранных экспертов к этому матчу растет. Известный украинский журналист и футбольный комментатор Виктор Вацко поделился своими прогнозами на предстоящую игру. Sport.ua Ссылаясь на этот источник, представляем вашему вниманию интересный анализ эксперта.

Реабилитация для Португалии и фактор Роналду

По мнению Вацко, для Португалии этот матч станет своего рода реабилитацией перед своими болельщиками после неудачного старта в турнире (1:1 с ДР Конго). Кроме того, они намерены вернуть уверенность в своих силах перед решающей встречей последнего тура против Колумбии.

Как и ожидалось, главный тренер европейцев Роберто Мартинес снова доверится в основном составе Криштиану Роналду:

  • Неизменное решение Мартинеса: Под руководством этого специалиста Роналду почти всегда выходит в стартовом составе, и ничья в первом туре не способна изменить это решение.

  • Мотивация Роналду: Для нападающего «Ан-Насра» этот матч — удобная возможность еще раз показать свой уровень и что-то доказать критикам.

Интересный факт от журналиста: В решающих стадиях чемпионатов мира Роналду не демонстрировал той игры, которой от него ждали. 8 голов в 23 матчах — не самый высокий показатель для такой звезды, как Криштиану.

Возможности Узбекистана и изменения в обороне

Виктор Вацко предполагает, что представители Азии выйдут на поле в статусе аутсайдеров, а Португалия возьмет контроль над мячом. Однако не все так печально для нашей сборной:

  • Слабость в защите Португалии: Линия обороны европейцев все еще не выглядит абсолютно надежной, поэтому у сборной Узбекистана будут хорошие шансы для взятия ворот.

  • Возвращение Рубена Диаша: Ожидается, что возвращение в строй Рубена Диаша, не игравшего в первом матче, серьезно усилит центр защиты Португалии.

  • Фактор опыта и волнения: Журналист особо отметил, что недостаток опыта у наших футболистов на чемпионатах мира и возможное волнение перед сильным соперником могут сыграть против нашей сборной по ходу игры.

Сценарий Аргентины-2022 и итоговый прогноз

Украинский эксперт подчеркнул, что не стоит воспринимать неудачу Португалии в первом туре как трагедию, и привел важный пример из истории:

«На чемпионате мира 2022 года будущий победитель — сборная Аргентины — также начала турнир с неожиданного поражения от Саудовской Аравии (1:2). А что было дальше, все прекрасно помнят».

Вацко заявил, что в этот раз не стоит искать каких-либо сенсаций, и предсказал крупную победу Португалии. Его итоговый прогноз — 3:0 (в пользу Португалии).

Напомним: Жизненно важная встреча между Португалией и Узбекистаном состоится сегодня, 23 июня Матч начнется в 22:00по ташкентскому времени. Желаем удачи нашей загадочной и отважной национальной сборной в этом сложном испытании!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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