В аэропорту Намангана строится новый терминал стоимостью 175 миллионов долларов

·3·Узбекистан
В аэропорту Намангана строится новый терминал стоимостью 175 миллионов долларов

Начался визит Президента Шавката Мирзиёева в Наманганскую область. Одним из первых пунктов посещения главы государства стало ознакомление с ходом строительства нового пассажирского терминала в международном аэропорту Намангана.

В последние годы в Узбекистане проводятся масштабные работы по модернизации транспортной инфраструктуры, расширению возможностей аэропортов и созданию современных условий для пассажиров. Проект расширения международного аэропорта Намангана является важной частью этих реформ.

Строительные работы ведутся на основании постановления Президента от 29 марта 2021 года «О мерах по развитию государственно-частного партнерства в сфере управления республиканскими аэропортами».

Международный аэропорт Намангана был введен в эксплуатацию в 1971 году. С 2013 года он функционирует в статусе международного. В настоящее время через аэропорт регулярные рейсы осуществляют 9 авиакомпаний.

В аэропорту Намангана строится новый терминал стоимостью 175 миллионов долларов

Для реализации проекта привлечено в общей сложности 175 миллионов долларов инвестиций. Согласно плану, новый пассажирский терминал, полностью отвечающий современным требованиям, будет запущен до конца 2026 года.

Трехэтажный терминал площадью 22,6 тысячи квадратных метров будет иметь возможность обслуживать 1,2 тысячи пассажиров в час и более 3 миллионов пассажиров в год.

Этот показатель позволит в несколько раз увеличить текущую мощность аэропорта, нарастить количество рейсов и обеспечить более качественное обслуживание пассажиров.

В новом терминале будут организованы пункты пограничного и таможенного контроля, визовые службы, бизнес-зал, торговые и точки общественного питания, медицинский пункт, а также зона Дутй Фри.

В аэропорту Намангана строится новый терминал стоимостью 175 миллионов долларов

В результате реализации проекта планируется создать 550 новых рабочих мест. Это послужит не только развитию инфраструктуры аэропорта, но и обеспечению занятости населения региона.

Кроме того, до конца 2027 года будет введен в эксплуатацию современный грузовой терминал с суточной мощностью 50 тонн.

В итоге для Ферганской долины будет сформирована единая современная система грузоперевозок, что расширит возможности экспорта местной продукции в 90 стран мира.

В аэропорту Намангана строится новый терминал стоимостью 175 миллионов долларов

Президент Шавкат Мирзиёев, ознакомившись с процессом строительства, дал ряд поручений по качественному и своевременному осуществлению проекта, созданию удобных условий для пассажиров и дальнейшему совершенствованию инфраструктуры аэропорта.

Ожидается, что запуск нового терминала и грузового комплекса значительно повысит транспортный, туристический, торговый и экспортный потенциал Наманганской области.

НаманганАэропортИнфраструктураИнвестицииУзбекистан
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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