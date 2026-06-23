Ужасающий инцидент на Филиппинах: стрельба в школе

·48·Мир
Ужасающий инцидент на Филиппинах: стрельба в школе

В одной из средних школ города Таклобан на Филиппинах произошло вооруженное нападение. В результате трагедии трое учеников погибли, еще семь человек получили ранения различной степени тяжести.

По имеющимся данным, инцидент произошел 22 июня. Полиция сообщает, что стрельбу открыли двое учеников в возрасте 14 и 15 лет. Причины их действий на данный момент неизвестны.

На месте происшествия было обнаружено около 40 гильз, что может свидетельствовать о серьезном и спланированном характере нападения.

Правоохранительные органы приняли оперативные меры и задержали одного из подозреваемых прямо на месте происшествия. Второй ученик позже сдался добровольно.

В настоящее время по данному происшествию ведется следствие.

ФилиппиныТаклобан
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