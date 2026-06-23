АЗС возле школ и больниц могут перенести в безопасные зоны

В Узбекистане проводится широкомасштабная проверка соответствия автозаправочных и газозаправочных станций требованиям безопасности. Согласно постановлению правительства, будет сформирован специальный реестр АЗС, АГЗС и АГНКС, расположенных в непосредственной близости от школ, детских садов, больниц и жилых массивов.

В ходе проверки будет оцениваться степень соответствия объектов действующим нормам. По станциям, нарушившим требования безопасности или построенным слишком близко к социальным объектам, будут подготовлены отдельные предложения.

Среди рассматриваемых мер — постепенный перенос таких объектов в безопасные зоны или их полное закрытие.

На данный момент по республике выявлено более 46 тысяч нарушений. Также временно приостановлена деятельность 464 станций.