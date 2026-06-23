В каких регионах на этой неделе пройдут дожди

На текущей неделе в Узбекистане ожидается относительно теплая и переменчивая погода. В некоторых регионах возможны кратковременные дожди, грозы и поднятие пыльных бурь под воздействием сильных ветров.

По данным синоптиков, в городе Ташкенте в течение недели сохранится преимущественно сухая и жаркая погода. Днем температура воздуха поднимется до 36–38 градусов.

В Республике Каракалпакстан и Хорезмской области в некоторых районах возможны кратковременные осадки и грозы. Местами может усилиться скорость ветра с возникновением пыльных бурь.

В Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях большая часть недели пройдет без осадков. При этом в некоторых районах температура воздуха может подняться до 44 градусов.

В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях погода также будет преимущественно ясной. Прогнозируется, что дневная температура будет держаться в пределах 33–38 градусов.

В областях Ферганской долины ночью местами возможны кратковременные дожди и грозы. В дневное время осадков не ожидается.

Специалисты рекомендуют быть особенно осторожными в предгорных и горных районах, так как в некоторых местах из-за сильных осадков могут возникнуть селевые потоки и паводки.

В целом, в течение недели по всей республике сохранится жаркая погода, а в отдельных регионах возможны кратковременные осадки и усиление ветра.