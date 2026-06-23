В каких регионах на этой неделе пройдут дожди

·32·Узбекистан
В каких регионах на этой неделе пройдут дожди

На текущей неделе в Узбекистане ожидается относительно теплая и переменчивая погода. В некоторых регионах возможны кратковременные дожди, грозы и поднятие пыльных бурь под воздействием сильных ветров.

По данным синоптиков, в городе Ташкенте в течение недели сохранится преимущественно сухая и жаркая погода. Днем температура воздуха поднимется до 36–38 градусов.

В Республике Каракалпакстан и Хорезмской области в некоторых районах возможны кратковременные осадки и грозы. Местами может усилиться скорость ветра с возникновением пыльных бурь.

В Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях большая часть недели пройдет без осадков. При этом в некоторых районах температура воздуха может подняться до 44 градусов.

В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях погода также будет преимущественно ясной. Прогнозируется, что дневная температура будет держаться в пределах 33–38 градусов.

В областях Ферганской долины ночью местами возможны кратковременные дожди и грозы. В дневное время осадков не ожидается.

Специалисты рекомендуют быть особенно осторожными в предгорных и горных районах, так как в некоторых местах из-за сильных осадков могут возникнуть селевые потоки и паводки.

В целом, в течение недели по всей республике сохранится жаркая погода, а в отдельных регионах возможны кратковременные осадки и усиление ветра.

УзбекистанТашкентКаракалпакстанХорезмСамарканд
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В аэропорту Намангана строится новый терминал стоимостью 175 миллионов долларовВ аэропорту Намангана строится новый терминал стоимостью 175 миллионов долларовСегодня, 12:52В Узбекистане усилят проверки: закрыты сотни заправокВ Узбекистане усилят проверки: закрыты сотни заправокВчера, 19:54АЗС и газозаправочные станции рядом со школами, детсадами и больницами будут перенесеныАЗС и газозаправочные станции рядом со школами, детсадами и больницами будут перенесеныВчера, 17:17График работы Ташкентского метро будет продлен из-за матча Узбекистан-ПортугалияГрафик работы Ташкентского метро будет продлен из-за матча Узбекистан-ПортугалияВчера, 13:59В Новом Ташкенте внедрят уникальную систему терморегуляции и экопереработкиВ Новом Ташкенте внедрят уникальную систему терморегуляции и экопереработкиВчера, 13:31В Ташкенте взяли под контроль кондиционеры на 169 автобусных маршрутахВ Ташкенте взяли под контроль кондиционеры на 169 автобусных маршрутахВчера, 13:18
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Узбекистан установил рекорд: приготовлено более 12 тысяч самс (видео)
Узбекистан установил рекорд: приготовлено более 12 тысяч самс (видео)
Кыргызстан вернул 21 тонну арбузов, ввезенных из Узбекистана
Кыргызстан вернул 21 тонну арбузов, ввезенных из Узбекистана
Стали известны важные изменения, вступающие в силу с 1 июня
Стали известны важные изменения, вступающие в силу с 1 июня
Объявлено время праздничного намаза Курбан хайит
Объявлено время праздничного намаза Курбан хайит
Зарплаты будут выплачены до 27 мая: напоминание работодателям
Зарплаты будут выплачены до 27 мая: напоминание работодателям
Объявлено время праздничного намаза Курбан хайит по всему Узбекистану
Объявлено время праздничного намаза Курбан хайит по всему Узбекистану
Наманган вошел в историю: Фестиваль цветов попал в Книгу рекордов Гиннесса (видео)
Наманган вошел в историю: Фестиваль цветов попал в Книгу рекордов Гиннесса (видео)
В Узбекистане вводятся новые правила продажи алкоголя
В Узбекистане вводятся новые правила продажи алкоголя