График работы Ташкентского метро будет продлен из-за матча Узбекистан-Португалия

Ташкентский метрополитен сообщил об изменении режима работы в связи с матчем национальной сборной Узбекистана против Португалии в рамках чемпионата мира.

Сообщается, что 24 июня поезда метро будут обслуживать пассажиров до 01:00 ночи.

Данное решение принято с целью обеспечения удобного и безопасного возвращения футбольных болельщиков домой после матча.

Таким образом, столичный метрополитен будет работать дольше обычного расписания, создавая удобства для тысяч пассажиров.

Сотрудники просят пассажиров разумно пользоваться услугами метро и соблюдать правила поведения на станциях.