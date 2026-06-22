График работы Ташкентского метро будет продлен из-за матча Узбекистан-Португалия
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Ташкентский метрополитен сообщил об изменении режима работы в связи с матчем национальной сборной Узбекистана против Португалии в рамках чемпионата мира.
Сообщается, что 24 июня поезда метро будут обслуживать пассажиров до 01:00 ночи.
Данное решение принято с целью обеспечения удобного и безопасного возвращения футбольных болельщиков домой после матча.
Таким образом, столичный метрополитен будет работать дольше обычного расписания, создавая удобства для тысяч пассажиров.
Сотрудники просят пассажиров разумно пользоваться услугами метро и соблюдать правила поведения на станциях.
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