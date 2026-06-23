Президент тоже волнуется: не скрыл, что ждет матч Узбекистана и Португалии (видео)

В беседе с журналистами Президент высказался о важном матче национальной сборной Узбекистана против Португалии, отметив, что с большим волнением ждет эту игру.

Глава государства подчеркнул, что это противостояние является важным событием не только для спорта, но и для всего народа, не скрывая своих эмоций:

«Не знаю, спите ли вы или нет. А я не могу уснуть, думая о том, что произойдет сегодня. Главное — наша первая победа, чтобы наш флаг развевался», — сказал Мирзиёев.

Эти слова широко разошлись в социальных сетях, вызвав еще больший эмоциональный подъем среди болельщиков. Многие соотечественники также с нетерпением ждут этой встречи.

Для справки: матч национальной сборной Узбекистана против Португалии состоится сегодня, 23 июня, в 22:00.