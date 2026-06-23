Неймар возвращается в сборную: звезда Бразилии может сыграть в матче против Шотландии

·86·Спорт
Неймар возвращается в сборную: звезда Бразилии может сыграть в матче против Шотландии

Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии Неймар вернулся в строй после длительного перерыва. Мировое футбольное сообщество сейчас ведет бурные дискуссии о его физическом состоянии и о том, насколько большую помощь он сможет оказать национальной команде. Ожидается, что бразильская звезда примет участие в решающем матче группового этапа чемпионата мира против Шотландии. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

По информации Goal.com, Неймар полностью восстановился после травмы и вернулся к тренировкам, пропустив первые две игры в Северной Америке. Предполагается, что главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти включит его в заявку на важный матч в Майами, при этом опытный нападающий, вероятно, начнет игру на скамейке запасных. Для Бразилии эта встреча имеет критическое значение для сохранения лидерства в группе «К».

Возвращение на фоне политических противоречий и критики

Возвращение Неймара вызвало резонанс не только в спортивных кругах, но и на политической арене. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва недавно на мероприятии в Белу-Оризонти пошутил над физической формой Неймара, назвав его «футболистом на удаленке». Подобная критика может быть связана с тем, что футболист поддерживает близкие отношения с бывшим президентом Жаиром Болсонару.

Однако, независимо от политических взглядов, многие бразильские болельщики рассчитывают на опыт Неймара в матче против Шотландии. Полузащитник команды Лукас Пакета также отметил, что возвращение Неймара положительно сказалось на атмосфере внутри коллектива. По его словам, Неймар создал огромную историю в этой футболке, и его присутствие является мощным источником мотивации для молодых игроков.

Статистика и сомнения

Тем не менее, эксперты выражают сомнения относительно текущей спортивной формы Неймара. Если опираться на факты, Неймар очень мало выходил на поле на профессиональном уровне с матча против Уругвая 18 октября 2023 года. За последний период он принял участие всего в 45 матчах, в которых забил 17 голов.

Эти статистические показатели порождают мнение, что его вызов в сборную стал скорее наградой за прошлые заслуги. Однако игроки уровня Неймара способны решить исход матча одним эпизодом. Выход Неймара на поле может дать психологическое преимущество, которое поможет сборной Бразилии уверенно победить Шотландию и закрепить за собой первое место в группе.

Сейчас все взгляды прикованы к Майами. Сможет ли Неймар стать настоящим героем на своем четвертом чемпионате мира или останется лишь почетным игроком с низкой физической подготовкой — покажет предстоящий матч.

НеймарБразилияЧемпионат мираКарло АнчелоттиФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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