Какое место занял паспорт Узбекистана в глобальном рейтинге

·56·Узбекистан
Какое место занял паспорт Узбекистана в глобальном рейтинге

Обнародованы очередные результаты международного рейтинга «Глобал Пасспорт Индекс». Согласно им, паспорт Узбекистана занял 123-е место в мировом рейтинге.

Авторы рейтинга отмечают, что граждане Узбекистана имеют возможность посещать такие страны, как Китай, ОАЭ, Беларусь, Армения, Азербайджан, Андорра, Антигуа и Барбуда, а также Барбадос, без визы или с оформлением визы по прибытии. Однако для поездок в США, Великобританию, Германию, Францию, Японию и более чем в 90 других стран требуется предварительное получение визы.

Среди государств Центральной Азии самый высокий результат показал Казахстан, заняв 107-е место. Далее следуют Кыргызстан (127-е место), Таджикистан (140-е место) и Туркменистан (144-е место). Афганистан с 197-м местом оказался в самом низу рейтинга.

Также в индексе Узбекистан занял 129-е место по мобильности, 89-е место по инвестиционной привлекательности и 119-е место по показателю качества жизни.

В мировом рейтинге лидерство захватила Швеция. В тройку сильнейших вошли Швейцария и Финляндия, а на следующих позициях расположились Германия, Нидерланды и Дания.

УзбекистанКитайКазахстанШвеция
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