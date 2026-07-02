Завтра в некоторых регионах ожидаются дожди, в горах — риск селей

·24·Узбекистан
Завтра в некоторых регионах ожидаются дожди, в горах — риск селей

Узгидромет опубликовал прогноз погоды на 3 июля. Согласно прогнозу, на большей части территории республики погода будет переменной, осадков не ожидается. Днем температура воздуха составит около 30–37 градусов.

В отдельных районах Каракалпакстана и Хорезма, а также в пустынной зоне Навоийской области возможны кратковременные дожди и грозы. Местами может усилиться скорость ветра с возникновением пыльных бурь.

В городе Ташкенте, а также в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях, Ферганской долине, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях осадков не ожидается. Температура воздуха в зависимости от региона поднимется до 31–37 градусов.

В предгорных и горных районах возможны периодические дожди и грозы. Узгидромет предупредил о риске селей и паводков в этих регионах 2–3 июля и призвал население соблюдать меры предосторожности.

УзгидрометКаракалпакстанХорезмНавоийская областьТашкент
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