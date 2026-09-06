В Турции узбеkская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир

·9·Узбекистан
В Турции узбеkская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир

В районе Милас турецкой провинции Мугла после пышной свадьбы разгорелся необычный конфликт. Сообщается, что после трехдневного свадебного торжества пропало золото и украшения, которые невеста надевала на себя, их стоимость оценивается в 4–5 миллионов лир.

Близкие жениха, обнаружив отсутствие невесты и золота, обратились в правоохранительные органы. В рамках расследования невеста, являющаяся гражданкой Узбекистана, была задержана, однако она заявила, что не считает себя виновной.

По словам невесты, она уехала к матери домой и взяла с собой лишь 20 четвертных золотых монет и 226 тысяч лир. Несмотря на проведенный по месту ее жительства обыск, остальные заявленные пропавшими драгоценности обнаружены не были.

На данный момент местонахождение золота и украшений, оцениваемых в 4–5 миллионов лир, остается неизвестным. Расследование инцидента продолжается.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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