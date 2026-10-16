Опубликован прогноз погоды в Ташкенте на 16 октября
Узгидромет представил прогноз погоды по городу Ташкенту на 16 октября.
Согласно прогнозу, в столице ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит 12–14 градусов, днем — 23–25 градусов тепла.
В Республике Каракалпакстан и Хорезмской области ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит 8–13 градусов, днем — 21–26 градусов.
В Бухарской и Навоийской областях ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит 8–13 градусов, днем — 22–27 градусов.
В Ташкентской, Сырдарьинской, Джизакской и Самаркандской областях ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит 10–15 градусов, днем — 20–25 градусов.
В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит 10–15 градусов, днем — 23–28 градусов.
В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит 8–13 градусов, днем — 20–25 градусов.
В предгорных и горных районах республики ожидается переменная облачность, местами возможен дождь, в высокогорьях — переходящий в снег. Температура ночью составит 5–10 градусов тепла, днем — 14–19 градусов.
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