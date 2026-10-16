Опубликован прогноз погоды в Ташкенте на 16 октября

·28·Узбекистан
Опубликован прогноз погоды в Ташкенте на 16 октября

Узгидромет представил прогноз погоды по городу Ташкенту на 16 октября.

Согласно прогнозу, в столице ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит 12–14 градусов, днем — 23–25 градусов тепла.

В Республике Каракалпакстан и Хорезмской области ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит 8–13 градусов, днем — 21–26 градусов.

В Бухарской и Навоийской областях ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит 8–13 градусов, днем — 22–27 градусов.

В Ташкентской, Сырдарьинской, Джизакской и Самаркандской областях ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит 10–15 градусов, днем — 20–25 градусов.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит 10–15 градусов, днем — 23–28 градусов.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит 8–13 градусов, днем — 20–25 градусов.

В предгорных и горных районах республики ожидается переменная облачность, местами возможен дождь, в высокогорьях — переходящий в снег. Температура ночью составит 5–10 градусов тепла, днем — 14–19 градусов.

УзгидрометТашкентРеспублика КаракалпакстанГорные районы
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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