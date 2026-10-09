Узгидромет опубликовал прогноз погоды на завтра

Узгидромет опубликовал прогноз погоды, которая ожидается в Узбекистане в субботу, 10 октября.

Сообщается, что завтра в Ташкенте погода будет переменной облачностью. Осадков не ожидается. Температура в столице ночью составит 12–14 градусов тепла, а днём — 25–27 градусов.

В Республике Каракалпакстан и Хорезмской области ожидается переменная облачность, вечером местами возможен дождь. Температура ночью составит 8–13 градусов, днём — 22–27 градусов.

В Бухарской и Навоийской областях ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Температура ночью составит 10–15 градусов, днём — 24–29 градусов.

В Ташкентской, Сырдарьинской, Джизакской и Самаркандской областях погода будет переменной, осадков не ожидается. Температура ночью — 10–15 градусов, днём — 22–27 градусов.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях ожидается переменная облачность без осадков. Температура ночью составит 12–17 градусов, днём — 27–32 градуса.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях будет переменная облачность, осадков не ожидается. Температура ночью — 12–17 градусов, днём — 22–27 градусов.

В горных районах республики ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди. Температура ночью составит 5–10 градусов тепла, днём — 13–18 градусов.