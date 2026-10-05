Узгидромет: Сегодня в некоторых регионах ожидается дождь

Узгидромет представил прогноз погоды на сегодня, 5 октября.

Согласно прогнозу, в городе Ташкенте будет переменная облачность. Ночью и утром местами возможен дождь, днем осадков не ожидается. Ветер западный, со скоростью 3–8 метров в секунду. Температура ночью составит 9–11 градусов, днем — в пределах 17–19 градусов.

В Республике Каракалпакстан и Хорезмской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7 градусов тепла, днем 12-17 градусов.

В Бухарской и Навоийской областях будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10 градусов, днем 14-19 градусов.

В Ташкентской, Сырдарьинской, Джизакской и Самаркандской областях ожидается переменная облачность, ночью и утром местами пройдет дождь. Днем осадков не ожидается. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-13 градусов, днем 15-20 градусов.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях будет переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-15 градусов, днем 18-23 градуса.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях ожидается переменная облачность, пройдут дожди, местами сильные. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15 градусов, днем 15-20 градусов.

В предгорных и горных районах республики будет переменная облачность, временами дожди, местами сильные. Возможна гроза. В высокогорьях осадки могут перейти в снег. Возможно образование селевых паводков. Ветер западный, 7-12 м/с, местами с усилением до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12 градусов, днем 10-15 градусов.